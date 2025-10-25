Slušaj vest

Fudbaler Real Madrida Trent Aleksander-Arnold u konkurenciji je za sastav za predstojeću utakmicu protiv Barselone i veliki derbi španskog fudbala.

Engleski fudbaler je u ekipi prvi put od sredine septembra, otkako je povredio levu tetivu. Njegov saigrač Antonio Ridiger i dalje je povređen.

U ekipi Barselone sigurno neće biti povređenog Rafinje, koji će pauzirati do kraja meseca zbog povrede desne noge, dok je nastup Žula Kundea neizvestan.

Trener Barselone Hansi Flik je već bez napadača Roberta Levandovskog, Danija Olma i prvog golmana Đoana Garsije.

Levandovski i Rafinja su ove sezone najbolji strelci Barselone.

"Naravno da bih želeo da imamo svakog igrača na raspolaganju, trener i ekipa takođe, ali mi koji smo spremni, daćemo sve od sebe i borićemo se za tri boda", rekao je fudbaler Barselone Pedri Gonzales.

Pomoćni trener Barselone Markus Sorg rekao je da Feran Tores možda neće biti spreman da počne utakmicu, pa bi uz Lamina Jamala mogli da počnu Markus Rašford, Runi Bardži ili Fermin Lopes kao "lažna devetka".

Sorg će predvoditi ekipu u nedelju od 16.15 na "Santjago Bernabeu" u velikom derbiju protiv Reala, pošto je Flik suspendovan zbog crvenog kartona iz prošlog kola.

Real je prvi na tabeli sa 24 boda, a Barselona je druga sa dva boda manje.