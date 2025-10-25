Slušaj vest

Doživeo je bivši fudbaler Crvene zvezde veliki peh Kosta Nedeljković kada je povredio kolena, pa je van terena od 20. septembra.

Ipak, kako piše "Kiker", desni bek je počeo polako individualno da trenira a očekuje se da od sledeće nedelje da se priključi ekipi.

Ukoliko protekne sve po planu, Nedeljković bi mogao da bude u konkurenciji za sledeće okupljanje reprezentacije Srbije, pošto je prethodno propustio zbog povrede.

Nije imao neku preveliku minutažu 20-godišnji defanzivac u Lajpcigu ove sezone, pošto je Baku imao prednost u odnosu na njega.

No, i pored toga se na njega ozbiljno računa u reprezentaciji Srbije, a videćemo da li će se naći na spisku za mečeve sa Englesom i Letonijim.

