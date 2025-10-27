Slušaj vest

Fudbaleri Atalante remizirali su sa Kremonezeom na gostovanju rezultatom 1:1 u osmom kolu Serije A.

"Boginja provincije" je tako ostala jedina neporažena ekipa u ligi, ali upisala je čak šesti nerešen rezultat.

Zbog silnih remija je trener Ivan Jurić već bio na udaru, a oni će se sad svakako pojačati.

Atalanta više ne igra "lepršav" fudbal kao kod Đanpjera Gasperinija, od Jurića se traže pobede, a "ulje na vatru" dolila je izjava golmana Marka Karnezekija, koji je posle meča u Kremoni rekao da ekipa mora da "promeni brzinu", jer sa ovim tempom rezultata "neće nigde stići".

Kada su Juriću preneli taj komentar, usledio je oštar odgovor.

"Marko je ambiciozan dečko, ali potpuno je pogrešio. Njegov posao je da brani udarce, bude profesionalan i da puno manje priča. To važi za mnoge igrače, ne samo za njega. Jako sam zadovoljan onim što smo prikazali, ali kada stalno stvaramo ovakve prilike, a ne pobeđujemo nekoliko utakmica zaredom, to me iritira. Mislim da Karnezeki nije osoba koja bi trebala da priča o ovoj situaciji", rekao je Jurić i dodao:

"Karnezeki je dobar dečko, stvarno dobro radi i vidim koliko se trudi, ali svi ovi igrači se trude iz petnih žila. Ako stvaramo 20-25 prilika na svakoj utakmici, a ne dajemo golove, postoje razlozi za to. Lukman i Skamaka nisu trenirali preko leta, tako da se moraju dovesti u formu", završio je hrvatski stručnjak.

