18:46

81. minut - Pokušaj Ivanića...

Sada je svoj udarac sa nekih 20 metara oprobao i Mirko Ivanić, ali to nije učinio dovoljno precizno!

18:42

78. minut - Sjajan potez Kataija!

Odlično je fudbaler Zvezde primio pas, potom se još lepšim driblingom oslobodio čuvara i opalio po lopti, ali je Stanivuković vrhusnkom intervencijom ponovo sačuvao svoju mrežu!

radnicki-zvezda-898577.JPG
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

18:35

69. minut - Mateus ponovo siguran!

Spasić je pobegao protivničkim defanzivcima, ali je otišao mnogo iskosa, pa je golman srpskog šampiona Mateus uspeo da odbrani njegov šut.

18:25

61. minut - Tik pored gola...

Odlična šansa za Zvezdu! Posle sjajne akcije, Handel je ušao u kazneni prostor rivala, šutirao u dalji ugao, ali je lopta protutnjala pored stative...

18:23

58. minut - Dosta slaba utakmica...

Za razliku od prvog, u drugom poluvremenu ima manje dosta prilika, tempo igre je opao...

radnicki-zvezda-898601.JPG
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

18:20

50. minut - Odgovara Radnički!

Bosić se našao u dobroj prilici, ušao je sa leve strane ušao u kazneni prostor Zvezde, šutirao iskosa, ali Mateus nije imao većih prolema!

18:13

49. minut - Katai preti glavom! 

Posle kornera sa desne strane, Aleksandar Katai je šutirao glavom ali je loptu posleo iznad prečke!

18:10

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

17:53

Završeno je prvo poluvreme!

Bez golova na Čairu!

17:48

45. minut - Igraće se još šest minuta sudijske nadoknade!

17:44

42. minut - Još prinudnih izmena, Milojević u problemu!

Posle Zarića, teren zbog povrede napušta i Veljković. Umesto njega, u igri je Katai, dok je Rodrigao zamenio Olajinku!

radnicki-zvezda-898603.JPG
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

17:36

34. minut - Sada je i Bosić pokušao!

Šutirao je fudbaler Radničkog sa nekih 20 metara, ali je lopta otišla iznad prečke!

17:25

23. minut - Pokušaj Ivanića!

Ivanić je dobio pas u protivničkom šesnaestercu i šutirao po zemlju, ali Stanivuković sjajno brani, pa promene rezultata na Čairu još uvek nema!

17:23

19. minut - Još jedna prilika za Radnički!

Posle akcije sa leve strane, lopta je došla do Ilića, koji je šutirao sa ivice kaznenog ka golu Crvene zvezde, ali je lopta išla pravo u golmana gostujeće ekipe.

radnicki-zvezda-898553.JPG
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

17:23

14. minut - Još jedan žuti karton za domaće fudbalere!

Milijan Ilić oštro startovao nad Zarićem i dobio žiti karton.

17:13

11. minut - Dosta sreće za Radnički!

Olajinka je dobio sjajnu loptu u protivničkom šesnaestercu i našao se u sjajnoj prilici, ali se prilikom šuta okliznuo i uprskao veliku šansu!

17:12

8. minut - Žuti karton!

Fudbaler Radničkog Babakar Embup je dobio žuti karton zbog neopreznog starta!

radnicki-zvezda-898554.JPG
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

17:05

4. minut - Prva prilika za Radnički!

Spasić je povukao loptu, pobegao je svojim čuvarima i oprobao svoj udarac sa nekih 20 metara, ali je šut izblokiran, pa je domaći tim dobio samo korner!

17:02

1. minut - Počela je utakmica na Čairu!

16:20

Sastavi!

RADNIČKI (4-2-3-1): Stanivuković - Aškovski, Jamkam, Pavlović, M. Ilić - Milosavljević, Nikolić - Bosić, V. Ilić, Spasić - Babakar.

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus - Seol, Veljković, Leković, Avdić - Badžo, Elšnik - Zarić, Ivanić, Milson - Olajinka.

16:13

Dobrodošli na lajv prenos meča Radnički Niš - Crvena zvezda!

Crvena zvezda, bez povređenog Marka Arnautovića, gostuje Radničkom u Nišu od 17.00.