RADNIČKI NIŠ - CRVENA ZVEZDA! Nema golova na Čairu! Nišlije uspešno odolevaju crveno-belima, ostalo je još 10 minuta do kraja!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Nišu ekipi Radničkog (17.00) u 13. kolu Superlige Srbije.
Trener Zvezde Vladan Milojević odlučio je da u špicu napada šansu da Piteru Olajinki, umesto povređenog Marka Arnautovića.
81. minut - Pokušaj Ivanića...
Sada je svoj udarac sa nekih 20 metara oprobao i Mirko Ivanić, ali to nije učinio dovoljno precizno!
78. minut - Sjajan potez Kataija!
Odlično je fudbaler Zvezde primio pas, potom se još lepšim driblingom oslobodio čuvara i opalio po lopti, ali je Stanivuković vrhusnkom intervencijom ponovo sačuvao svoju mrežu!
69. minut - Mateus ponovo siguran!
Spasić je pobegao protivničkim defanzivcima, ali je otišao mnogo iskosa, pa je golman srpskog šampiona Mateus uspeo da odbrani njegov šut.
61. minut - Tik pored gola...
Odlična šansa za Zvezdu! Posle sjajne akcije, Handel je ušao u kazneni prostor rivala, šutirao u dalji ugao, ali je lopta protutnjala pored stative...
58. minut - Dosta slaba utakmica...
Za razliku od prvog, u drugom poluvremenu ima manje dosta prilika, tempo igre je opao...
50. minut - Odgovara Radnički!
Bosić se našao u dobroj prilici, ušao je sa leve strane ušao u kazneni prostor Zvezde, šutirao iskosa, ali Mateus nije imao većih prolema!
49. minut - Katai preti glavom!
Posle kornera sa desne strane, Aleksandar Katai je šutirao glavom ali je loptu posleo iznad prečke!
42. minut - Još prinudnih izmena, Milojević u problemu!
Posle Zarića, teren zbog povrede napušta i Veljković. Umesto njega, u igri je Katai, dok je Rodrigao zamenio Olajinku!
34. minut - Sada je i Bosić pokušao!
Šutirao je fudbaler Radničkog sa nekih 20 metara, ali je lopta otišla iznad prečke!
23. minut - Pokušaj Ivanića!
Ivanić je dobio pas u protivničkom šesnaestercu i šutirao po zemlju, ali Stanivuković sjajno brani, pa promene rezultata na Čairu još uvek nema!
19. minut - Još jedna prilika za Radnički!
Posle akcije sa leve strane, lopta je došla do Ilića, koji je šutirao sa ivice kaznenog ka golu Crvene zvezde, ali je lopta išla pravo u golmana gostujeće ekipe.
14. minut - Još jedan žuti karton za domaće fudbalere!
Milijan Ilić oštro startovao nad Zarićem i dobio žiti karton.
11. minut - Dosta sreće za Radnički!
Olajinka je dobio sjajnu loptu u protivničkom šesnaestercu i našao se u sjajnoj prilici, ali se prilikom šuta okliznuo i uprskao veliku šansu!
8. minut - Žuti karton!
Fudbaler Radničkog Babakar Embup je dobio žuti karton zbog neopreznog starta!
4. minut - Prva prilika za Radnički!
Spasić je povukao loptu, pobegao je svojim čuvarima i oprobao svoj udarac sa nekih 20 metara, ali je šut izblokiran, pa je domaći tim dobio samo korner!
Sastavi!
RADNIČKI (4-2-3-1): Stanivuković - Aškovski, Jamkam, Pavlović, M. Ilić - Milosavljević, Nikolić - Bosić, V. Ilić, Spasić - Babakar.
CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus - Seol, Veljković, Leković, Avdić - Badžo, Elšnik - Zarić, Ivanić, Milson - Olajinka.