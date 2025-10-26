Iako su trijumfovali, fudbaleri Reala su po završetku meča inicirali haos kod klupe Barselone
ŽESTOKA TUČA PO ZAVRŠETKU EL KLASIKA: Vinisijus inicirao haos, pobili se fudbaleri Reala i Barselone
Fudbaleri Reala slavili su u 262. prvenstvenom El Klasiku protiv Barselone 2:1 (2:1).
Madriđani su tako stekli pet bodova viška u odnosu na večitog rivala.
Real - Barselona, El klasiko 2025/26 Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
Iako su trijumfovali, fudbaleri Reala su po završetku meča inicirali haos kod klupe Barselone. Na snimku se mogao videti Vinisijus kako prilazi gostujućoj klupi, preti i dobacuje nekome.
Uskoro se stvorila velika gužva i guranje igrača dva tima. Potom se koškanje prenelo na teren, a u prvom planu je bio Lamin Jamal, koji je pozivao nekog iz Reala na tuču,
Redari i saigrači su jedva uspeli da smire strasti posle uzbudljivog El Klasika u kome su priznata tri gola, tri poništena, kao i jedan penal.
