Slušaj vest

"Delije" su na tviteru iskazale nezadovoljstvo lošom igre Zvezde, sa porukom aktuelnom strategu crveno-belih Vladanu Milojeviću - da ode sa klupe!

1/13 Vidi galeriju Radnički Niš - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Albert Riera, španski trener, po oceni jednog od navijača Crvene zvezde, označen je kao naslednik Milojevića u Ljutice Bogdana. Pored Riera, pominju se Aleksandar Kolarov, kao i legenda Zvezde Dejan Stanković.

Milojević je nakon meča u Nišu izjavio:

- Što se tiče povređenih igrača, imamo problem sa skočnim zglobom Zarića, Veljković je isto povređen. Ja sam kao trener najodgovorniji, kako god, nije bila dobra igra, svakako meni kao treneru pravi jedan problem, koji svakako, videćemo, polako - rekao je Milojević i potom dodao:

- Ono što je danas po kiši bilo dobro da su navijači doščli, nisu stali minuta, zahvaljujem im se, a ostalo ćemo videti narednih dana - dodao je trener crveno-belih i tako najavio određene promene u narednim danima.

BONUS VIDEO: