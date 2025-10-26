Slušaj vest

Fudbaleri Totenhema pobedili su večeras u Liverpulu ekipu Evertona sa 3:0, u utakmici devetog kola Premijer lige.

Dva gola za londonski klub postigao je holandski fudbaler Miki van de Ven u 19. i šestom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.

Gol fudbalera Evertona Džejka O'Brajana poništen je u 25. minutu zbog ofsajda.

Superkup: Pari Sen Žermen - Totenhem

Konačan rezultat u 89. minutu postavio je Pap Matar Sar.

Totenhem se popeo na treće mesto Premijer lige sa 17 bodova, dok je Everton 14. sa šest bodova manje.

U narednom kolu Totenhem u gradskom derbiju dočekuje Čelsi, a Everton gostuje Sanderlendu.

