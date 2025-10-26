Fudbal
RUTINSKI ZAVRŠEN POSAO! Totenhem na gostovanju ubedljiv protiv Evertona
Slušaj vest
Fudbaleri Totenhema pobedili su večeras u Liverpulu ekipu Evertona sa 3:0, u utakmici devetog kola Premijer lige.
Dva gola za londonski klub postigao je holandski fudbaler Miki van de Ven u 19. i šestom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.
Gol fudbalera Evertona Džejka O'Brajana poništen je u 25. minutu zbog ofsajda.
Superkup: Pari Sen Žermen - Totenhem Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Konačan rezultat u 89. minutu postavio je Pap Matar Sar.
Totenhem se popeo na treće mesto Premijer lige sa 17 bodova, dok je Everton 14. sa šest bodova manje.
U narednom kolu Totenhem u gradskom derbiju dočekuje Čelsi, a Everton gostuje Sanderlendu.
Reaguj
Komentariši