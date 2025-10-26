Slušaj vest

Posle godinu dana na klupi OFI-ja, Milan Rastavac više neće predvoditi ekipu sa Krita.

Srpski stručnjak, koji je preuzeo tim 2023. godine, a prošle sezone se domogao i finala Kupa, završio je svoju misiju u Heraklionu nakon obostrane odluke o raskidu saradnje.

Klub se zahvalio Rastavcu na profesionalnom radu i doprinosu, uz poruku zahvalnosti objavljenu i na društvenim mrežama. Iz OFI-ja su poručili da mu žele mnogo uspeha u nastavku trenerske karijere.

Što se tiče njegovog naslednika, među glavnim kandidatima ističe se Hristos Kontis, koji je nedavno napustio Panatinaikos nakon dolaska Rafa Beniteza. Upravo on bi mogao da preuzme kormilo tima i započne novo poglavlje u sezoni.

