Bolonju je u vođstvo doveo Santijago Kastro u 25. minutu, dok je u 52. minutu rezultat povećao Nikolo Kambijagi.

Gosti su u 66. minutu mogli i do trećeg pogotka, kada je protivničku mrežu pogodio Tejs Dalinga, ali je prethodno bio u ofsajdu.

Fiorentina je smanjila u 73. minutu sa penala, kada je precizan bio ;Albert Gudmundson.

Bolonja je od 83. minuta igrala sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Emilu Holmu.

Bod Fiorentini doneo je Mojze Ken sa penala u trećem minutu sudijske nadoknade.

Bolonja na petom mestu Serije A ima 14 bodova, četiri manje od vodećih Napolija i Rome, a Fiorentina zauzima 18. mesto sa četiri boda.

U sledećem kolu Bolonja dočekuje Torino, dok Fiorentina gostuje Interu u Milanu.