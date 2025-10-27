Slušaj vest

Bolonju je u vođstvo doveo Santijago Kastro u 25. minutu, dok je u 52. minutu rezultat povećao Nikolo Kambijagi.

Gosti su u 66. minutu mogli i do trećeg pogotka, kada je protivničku mrežu pogodio Tejs Dalinga, ali je prethodno bio u ofsajdu.

Fiorentina je smanjila u 73. minutu sa penala, kada je precizan bio Albert Gudmundson.

FIORENTINA MORALA OZBILJNO DA SE OZNOJI U LESKOVCU! Brđani pokazali zube Violi, ali to nije bilo dovoljno za prvi bod u Evropi! Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Bolonja je od 83. minuta igrala sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Emilu Holmu.

Bod Fiorentini doneo je Mojze Ken sa penala u trećem minutu sudijske nadoknade.

Mogla je Fiorentina potom do poptunog preokreta, ali je Dodo u 99. promašio prazan gol.

Ne propustiteFudbalSPEKTAKULARNA UTAKMICA, KEN SA PENALA U TREĆE MINUTU NADOKNADE PORAVNAO REZULTAT! Fiorentina u završnici do boda protiv Bolonje u Seriji A
profimedia-1048381533.jpg
FudbalNE MENJA SREDINU! Kin produžio ugovor sa FIorentinom - uprava kluba uz dosta napora uspela da završi veliki posao!
profimedia-1029789647.jpg
FudbalSTRAHOTA U ITALIJI! Legendarni fudbaler Fiorentine pronađen mrtav!
Ćeleste Pin (levo)
FudbalVRATIO SE U ITALIJU! Pioli je novi trener Fiorentine, prvi čovek kluba izgovorio moćne reči: "Pronašao sam trenera sa velikim ljudskim vrednostima koji je..."
profimedia0566868276.jpg

Atmosfera pred početak utakmice Fiorentina - Čukarički Izvor: Kurir