Fudbaleri Fiorentine i Bolonje odigrali su sinoć u Firenci nerešeno 2:2, u meču osmog kola italijanske Serije A.
Fudbal
CELA ITALIJA MU SE SMEJE ZBOG OVOG PROMAŠAJA! Fudbaler Fiorentine promašio prazan gol u poslednjim sekundama - svi se hvatali za glavu, ovo je nemoguće!
Slušaj vest
Bolonju je u vođstvo doveo Santijago Kastro u 25. minutu, dok je u 52. minutu rezultat povećao Nikolo Kambijagi.
Gosti su u 66. minutu mogli i do trećeg pogotka, kada je protivničku mrežu pogodio Tejs Dalinga, ali je prethodno bio u ofsajdu.
Fiorentina je smanjila u 73. minutu sa penala, kada je precizan bio Albert Gudmundson.
FIORENTINA MORALA OZBILJNO DA SE OZNOJI U LESKOVCU! Brđani pokazali zube Violi, ali to nije bilo dovoljno za prvi bod u Evropi! Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI
Vidi galeriju
Bolonja je od 83. minuta igrala sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Emilu Holmu.
Bod Fiorentini doneo je Mojze Ken sa penala u trećem minutu sudijske nadoknade.
Mogla je Fiorentina potom do poptunog preokreta, ali je Dodo u 99. promašio prazan gol.
Reaguj
Komentariši