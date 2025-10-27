Slušaj vest

Bolonju je u vođstvo doveo Santijago Kastro u 25. minutu, dok je u 52. minutu rezultat povećao Nikolo Kambijagi.

Gosti su u 66. minutu mogli i do trećeg pogotka, kada je protivničku mrežu pogodio Tejs Dalinga, ali je prethodno bio u ofsajdu.

Fiorentina je smanjila u 73. minutu sa penala, kada je precizan bio Albert Gudmundson.

Bolonja je od 83. minuta igrala sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Emilu Holmu.

Bod Fiorentini doneo je Mojze Ken sa penala u trećem minutu sudijske nadoknade.

Mogla je Fiorentina potom do poptunog preokreta, ali je Dodo u 99. promašio prazan gol.