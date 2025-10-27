NEVIĐENA DRAMA U CENTRU GRADA! POZNATI FUDBALER UMALO KIDNAPOVAN NA ULICI! Otmičari napali saigrača srpskog reprezentativca, isplivali jezivi detalji!
Ruski mediji prenose da je fudbaler Zenita iz Sankt Peterburga, Andrej Mostovoj, umalo postao žrtva otmice u centru grada. Prema navodima bezbednosnih službi, incident se dogodio 23. oktobra, a policija je već privela više osumnjičenih.
Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova, Irina Volk, potvrdila je da je u toku istraga povodom pokušaja napada na fudbalera i otmice jednog biznismena, ne navodeći identitete učesnika.
Agencija RIA Novosti otkriva da je reč upravo o 27-godišnjem fudbaleru Zenita, saigraču srpskog reprezentativca Strahinje Erakovića. Prema istim izvorima, nekoliko napadača pokušalo je da Mostovoja nasilno ugura u automobil, ali je zahvaljujući brzoj reakciji prolaznika uspeo da izbegne otmicu.
Srećom, fudbaler je prošao bez povreda, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila motive i pozadinu ovog dramatičnog događaja.
Samo dva dana nakon pokušaja otmice fudbalera Zenita, kriminalci su uspeli da kidnapuju jednog biznismena. Prema izveštajima, muškarca su nasilno ugurali u automobil, tražili od njega veliku sumu novca, a potom ga nakon pregovora pustili na slobodu.
Policija iz Sankt Peterburga saopštila je da su četvorica osumnjičenih uhapšena i da su protiv njih pokrenuti postupci zbog otmice, pokušaja otmice i pljačke. Istraga o oba incidenta je u toku.