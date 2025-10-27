Slušaj vest

U nedelju, 2. novembra, sa početkom u 20 časova, svi putevi vodiće na Banjicu, gde će se odigrati futsal večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde.

Iako je u pitanju meč Druge futsal lige Srbije, na terenu će se naći mnoga dobro poznata lica srpskog, ali i evropskog i svetskog futsala, kao i dvojica Brazilaca koje je agilna uprava Partizana dovela ove sezone.

Miodrag Aksentijević, Uroš Krasnić, Denis Ramić, Dejan Jovanović, Drago Šljukić, Kaike Kosta Oliveira, Huan Felipe Melo Barbosa Lima, Milan Živić i mnogi drugi sa jedne, a Nikola Josimović, Vladimir Lazić, Nikola Matijević, Stefan Dimić, Nikola Vasiljević, Srđan Brkić i ostali sa druge strane, definitivno garantuju spektakularan meč.

Na klupama timova sedeće legende futsala, Igor Šošo i Zoran Žigić poznat i kao Miki Kapelo, te je jasno da će svi prisutni na Banjici imati priliku da prisustvuju okršaju koji će se pamtiti.

Kapiten Partizana, Uroš Krasnić, najavio je ovaj duel, ali se osvrnuo i na dosadašnji tok šampionata gde crno-beli imaju šest pobeda iz isto toliko utakmica.

Odlično ste otvorili sezonu, imate sve pobede, kako biste prokomentarisali dosadašnji tok šampionata?

- Šest od šest je bio plan koji je postavljen pred nas na početku. Bilo je u nekim momentima i teže nego što smo očekivali, ali uspeli smo na adekvatan način da se snađemo.

Ide večiti derbi, Vaš prvi u karijeri. Šta očekujete od susreta sa Crvenom zvezdom?

- Večiti derbi je poseban doživljaj, utakmica nad utakmicama! Izuzetno mi je drago i ogromna mi je čast što ću biti kapiten i izvesti momke na teren hale na Banjici i, nadam se, ispisati istoriju. Prihvatamo ulogu favorita i očekujemo pobedu.

Sada ste kapiten Partizana, da li možemo da kažemo da ste ostvarili dečački san? Traka oko ruke, nastupi za voljeni klub… Osećaj je sigurno fenomenalan?

- Mogu sigurno da kažem da živim san, traka na ruci, grb najvećeg kluba na svetu na grudima, ogromna čast i ogromna odgovornost!

Tokom karijere igrali ste za najbolje srpske ekipe, imate i inostrano iskustvo… Gde biste pozicionirali futsal klub Partizan u odnosu na ostale klubove za koje ste igrali? Po organizaciji, uslovima, kvalitetu treninga, ekipe, atmosferi…

- Svaki klub i svaki uspeh koji sam doživeo imaju posebno mesto u mom srcu. Ali, dres Partizana nosi posebnu težinu i zadovoljstvo! Partizan je trenutno po svim parametrima jedan od najorganizovanijih klubova u zemlji, da ne kažem i najorganizovaniji! Sve je na vrhunskom nivou!

Imate li neku poruku za navijače pred predstojeći večiti derbi?

- Što se tiče navijača, mislim da smo im uputili najlepšu moguću pozivnicu sa šest pobeda iz šest utakmica. Značiće nam mnogo da hala bude puna, njihova podrška sigurno će biti dodatni vetar u leđa - zaključio je Uroš Krasnić.

Futsal večiti derbi odigraće se u nedelju, 2. novembra od 20 časova u hali na Banjici, biće to meč 7. kola Druge futsal lige Srbije, a timovi u isti ulaze kao prvoplasirani i drugoplasirani. Partizan je ostvario svih šest pobeda od starta šampionata, dok je Crvena zvezda ostvarila četiri trijumfa i po jedan remi i poraz. Uloga favorita ide u ruke crno-belih, ali nema dileme da nas očekuje pravi spektakl!

