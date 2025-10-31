Slušaj vest

Legendarni fudbaler i večiti "kralj samopouzdanja" objavio je snimak koji je raspametio pratioce, naročito žene.

Na videu Zlatan sedi razgolićen, samo u gaćama, pored vatre, u nekom rustičnom prostoru koji izgleda kao kombinacija planinskog bunkera i luksuzne kolibe. Ispred njega je samopogled na prirodu koji oduzima dah.

Zlatan Ibrahimovic, snimak s Instagrama Izvor: Instagram

Ipak, pažnju nikome nije privukla priroda, već sam Zlatan.

"Jedini muškarac na svetu na kom arogancija izgleda lepo" - jedan je od komentara.

1/7 Vidi galeriju Zlatan Ibrahimović na letovanju Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ipak, najviše se polemika vodila oko toga što popularnom Ibri nedostaje nekoliko karakterističnih tetovaža, što je izazvalo lavinu nagađanja. Dok su jedni tvrdili da ih je uklonio, drugi su zaključili da su bile privremene.