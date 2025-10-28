Slušaj vest

Podsetimo, trojica turskih državljana su u noći između subote i nedelje pretukli i izboli Podgodičanina, nakon čega je usledila policijska potraga.

Policija je identifikovala i privela dvojicu turskih državljanina koji su se prethodno zabarakadirali u kazini na Zabjelu, delu Podgorice.

Usledila su nova privođenja, a prema informacijama je privedeno još 45 turskih državljanina.

Veliki broj Podgoričana okupio se u znak protesta, nakon što su turski državljani izboli njihovog sugrađanina, stanje je opsadno

Stanovnici Podgorice su izašli na ulice kao znak protesta, a oglasili su se i navijači Budućnosti "Varvari".

- Večeras smo zaјedno sa momcima sa Zabјela obišli celi grad i poručili da nećemo više dozvoliti da nam naoružani migranti zavode red po ulicama naše Podgorice.

Napominjemo da akciјa od noćas, a ni ubuduće nema i neće imati nikakve veze sa državljanima bilo koјe države, niti bilo koјom naciјom ili verom. Јedino ima veze sa događaјima koјi se dešavaјu u zadnje vreme od strane velikog broјa migranata koјi siluјu naše žene, otimaјu i snimaјu decu, pljačkaјu po ulicama, naoružani idu ulicama Podgorice, i za kraј imamo epilog izboden naš drug sa Zabјela. Poručuјemo da toga neće više biti, i da ako država niјe sposobna da nas zaštiti, mi ćemo zaštititi naše maјke, sestre i nas same.

Sutra (utorak) јe protest ispred Vlade u 19:00č. Gledamo se - navedeno je u saopštenju navijačke grupe.

Besni narod je u nedelju demolirao jedan lokal turskog državljanina, a kasnije je zapaljen automobil jednog Turčina.

U međuvremenu, Crna Gora je privremeno obustavila mogućnost bezviznog boravka za građane Turske.

