Slušaj vest

Pristalice Flamenga su putovale u Argentinu na gostovanje svog tima Rasingu u polufinalu Kopa Libertadores u trenutku kada je došlo do teške saobraćajne nesreće.

Jedan autobus se prevrnuo na autoputu u saveznoj državi Rio de Žaneiro.

Do nesreće je došlo u 18.10 časova na 281. kilometru autoputa "Presidente Dutra" što je jedna od glavnih saobraćajnica Brazila koja povezuje Rio de Žanerio i Sao Paulo, saopštila je Savezna saobraćajna policija.

- Prijavljeno je 46 povređenih, 32 sa lakšim povredama, 10 sa povredama srednje težine i četvoro teško povređenih - navedeno je u saopštenju.

Saobraćaj je na određeni vremenski period bio obustavljen, a nije poznato zbog čega je došlo do prevratanja autobusa.

Flamengo je u prvoj utakmici kao domaćin pobedio rezultatom 1:0, a revanš je zakazan za sredu.

Bonus video: