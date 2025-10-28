Slušaj vest

Leta 2012. godine Dušan Jovančić je napravio jedan od boljih poteza karijere, potpisao je za čačanski Borac. U klubu iz grada kraj Morave proveo je tri i po godine, za to vreme klub je uspeo da ostvari plasman u Super ligu Srbije, gde je igrao zapaženu ulogu.

Odlične igre u Borcu kasnije su ga preporučile Vojvodini, potom je nosio i dres Crvene zvezde, pa gradio inostranu karijeru u Turskoj i Kazahstanu, pre povratka u Srbiju i potpisa ugovora sa Čukaričkim. Žreb za prvo kolo Kupa Srbije spojio je Brđane sa članom Prve lige Srbije, pa će Jovančić posle dužeg vremena ponovo zaigrati u Čačku, ovoga puta protiv Borca.

„Tamo sam napravio veliki iskorak u karijeri, proveo dosta vremena, odigrao mnoštvo kvalitetenih uspeha. Imali smo dobre rezultate, izborili plasman u Super ligu i kako je vreme odmicalo Borac je bio sve bolji. U mojoj poslednjoj sezoni trener je bio Nenad Lalatović, koji me je posle odveo u Vojvodinu“, kazao je Jovančić, koji se potom prisetio i duela u dresu Čačana protiv Čukaričkog:

„I tada je Čukarički bio ozbiljan klub, u naletu, sa sve većim ambicijama. Uvek su utakmice bile dobre, a iskreno sećam se i one kad je Borac pobedio sa 1:0, a ja sam namestio gol Jevtoviću. Eto, on je sad ponovo u Čačku, nismo se čuli, ali ćemo se videti na terenu“.

Jovančić poziva na oprez, bez obzira što pozicija Čukaričkog u Super ligi, odnosno Borca u Prvoj ligi Srbije jasno govori ko bi trebalo da bude favorit.

„Ko zna koliko puta je to rečeno, ali je tačno, u Kupu su iznenađenja uvek moguća. Moramo da budemo maksimalno oprezni, da od starta zaigramo na potrebnom nivou, samo takvim pristupom šanse će nam biti veće. Na stadion Borca se vraćam prvi put od odlaska, nisam imao priliku da kasnije igram protiv Borca. Očekujem tešku utakmicu, sigurno je da će domaći igrači biti izuzetno motivisani“.

Vratio je film Jovančić i na prethodni prvenstveni meč u kojem je Čukarički poražen od Železničara u Pančevu.

„Ozbiljna opomena za nas. Loše smo ušli u utakmicu, primili gol u ranoj fazi susreta… Potom smo preuzeli inicijativu, probali da se konsolidujemo, imali jednu-dve šanse, ali klub kao što je Čukarički jednostavno mora od početka da bude na nivou. Moraćemo mnogo bolje u nastavku sezone“, kazao je Jovančić, koji je naglasio da je još uvek rano za priču o derbiju u subotu (18 časova) i duelu protiv Partizana na Banovom brdu.

„Fokus je samo na Kup utakmici, posebno posle ovog poraza u Pančevu. Čeka nas veoma bitna utakmica u Čačku, a za Partizan ima vremena. Mogu samo kratko da kažem da igraju sjajno ove sezone i da će to biti veliki izazov za nas“, istakao je Jovančić.

Jovančić za Borac odigrao šest mečeva protiv Čukaričkog

Dušan Jovančić je tokom perioda u kojem je boravio u čačanskom Borcu šest puta za rivala imao ekipu Čukaričkog. U tih šest susreta imao je polovičan skor protiv Brđana, po dve pobede, remija i isto toliko poraza.

Prva dva meča odigrana su u okviru Prve lige Srbije, naredna četiri u Super ligi. Jovančiću je u sećanju ostao duel iz 1. avgusta 2015. godine u elitnom rangu, tada je u minimalnoj pobedi Borca protiv Čukaričkog asistirao Milanu Jevtoviću za jedini gol.

