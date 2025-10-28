Slušaj vest

Veljko Paunović biće novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije!



Tvorac najvećeg uspeha srpskog reprezentativnog fudbala, osvajanja titule prvaka sveta sa omladincima 2015. godine na Novom Zelandu, u načelu je rekao "da" predsedniku FSS Draganu Džajiću i generalnom sekretaru Branku Radujku.

Doneli važnu odluku za srpski fudbal - Dragan Džajić i Branko Radujko Foto: Fss

Veljko Paunović od trenutka kada je Dragan Stojković podneo ostavku, posle poraza od Albanije u kvalifikacijama za SP, bio je prvi favorit čelnika Fudbalskog saveza Srbije.

Svi ostali kandidati bili su odlično pokriće, da tandem iz FSS odradi na miru posao sa Veljkom Paunovićem do kraja. Postignut je usmeni dogovor i preostaje da se sve to prenese na papir.

1/18 Vidi galeriju Veljko Paunović Foto: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

Osluškivali su čelnici Saveza i glas naroda, a Veljko Paunović je po svim anketama bio prvi izbor.

- Kako sada stvari stoje, Veljko Paunović je novi selektor Srbije! Iskreno, njegove šanse su 90 odsto. Malo šta tu može da pokvari dogovor između njega i vrha FSS - rečeno je Kuriru iz dobro obaveštenog izvora, pri vrhu Saveza.

Veljko Paunović ima veliku želju da bude selektor srpske fudbalske reprezentacije i to nikada nije krio. Ali, kao džentlmen i gospodin nikada nije želeo da preko medija i javnosti bude u prvom planu. Iskrena želja vrha FSS prelomila je kod njega i spreman je da od narednog ciklusa preuzme ulogu selektora A tima.

Vreme je za Srbiju - Veljko Paunović Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Nije poznato na koliko bi trebalo da traje saradnja između Veljka Paunovića i Saveza, ali je logično da prvi ugovor bude na dve godine, odnosno za sledeći ciklus u kojem će Srbija igrati kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Cilj će biti plasman na EURO 2028.

Mnogo važna stavka kada je pitanju izbor Veljka Paunovića za selektora A tima Srbije, jeste njegova vizija i činjenica da voli mlade fudbalere. A, dobro je poznato kakav je odnos izgradio sa selekcijom koja je pokorila planetu pre deset godina.

Bata selektor u Londonu

Prema očekivanju, A tim Srbije u poslednje dve utakmice kvalifikacija za SP 2026. vodiće Zoran Bata Mirković. Selektor mlade reprezentacije trebalo bi da završi ciklus utakmicama protiv Engleske 13. novembra u Londonu i Letonije, tri dana kasnije u Leskovcu. Baš onako kako je rekao Dragan Džajić Kuriru, u intervjuu 19. oktobra.

Uzajamno poverenje i autoritet koji je tada stekao, Paunović je održao i do danas. Sve ono što mu je uskraćeno 2015. godine, kada je trebalo da preuzme A tim, Veljko će ostvariti deceniju posle i povesti Srbiju u nova iskušenja.

Veljko Paunović karijeru je počeo u Partizanu, a igrao je punih 13 godina u Španiji za Marbelju, Atletiko, Ovijedo, Majorku, Tenerife, Hetafe i Almeriju. Bio je i član nemačkog Hanovera, ruskog Rubina, kao i američke Filadelfije, gde je 2011. okončao karijeru.