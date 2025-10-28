Slušaj vest

Vasilije Kostov iskoristio je priliku ove sezone u dresu Crvene zvezde.

Mladi fudbaler o kojem se ne priča samo u srpskoj, već i evropskoj javnosti svakako je Vasilije Kostov (17), momčić koji još nije punoletan.

Vasilije Kostov u dresu FK Crvena zvezda protiv Brage u Ligi Evrope 2025 Foto: Dragan Tesic

Utakmica protiv Porta u Ligi Evrope i gol za TV špice svakako su najveće dostignuće Vasilija Kostova ove sezone. Odigrao je i sasvim pristojno u večitom derbiju i pobedi Crvene zvezde nad Partizanom (2:1) na stadionu u Humskoj. U prethodnoj imao je blistave partije protiv Barselone, Benfike i Monaka u omladinskoj Ligi šampiona.

Ove sezone Vasilije Kostov je u Superligi postigao tri gola i zabeležio još pet asistencija, dok je na meču protiv IMT poneo i kapitensku traku. Takođe, prethodno je debitovao i za A tim reprezentacije Srbije.

Vasilije Kostov slavi gol protiv Porta u Ligi Evrope Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Ronaldo i omiljeni broj

Fudbalski uzor iz detinjstva?

- Kristijano Ronaldo!

Najdraži broj na dresu i zašto?

- Broj 22. Nekako sam počeo da ga nosim u omladincima prošle sezone i zavoleo sam ga. Zato ga i sad nosim u prvom timu.

Najbolji savet koji si dobio od trenera ili starijeg saigrača na početku karijere?

– Da uvek igram opušteno i bez pritiska.

Omiljeni strani fudbalski klub?

– Real Madrid.

1/9 Vidi galeriju Vasilije Kostov dres FK Crvena zvezda za sezonu 2025/2026 Foto: Dragan Tesic

Porto pamti dok je živ

Utakmica koju ćeš zauvek pamtiti po dobrom?

– Sigurno protiv Porta, kad sam postigao pogodak, i večiti derbi u omladincima, kad sam dao gol u 90. minutu.

Najlepši gol koji si postigao u Super ligi?

– Protiv OFK Beograda, moj prvenac.

Utakmica koju bi najradije ponovio da ispraviš nešto?

– Možda protiv Barselone u Omladinskoj Ligi šampiona.

Najteži protivnik (igrač) sa kojim si vodio duele na terenu?

– Iz Porta, zadnji vezni, Rosario.

Vasilije Kostov na utakmici u Lučanima Foto: Dragan Tesic

Jedan saigrač uvek kasni

Koji stadion ti je najteži za gostovanje i zašto?

– Partizanov stadion. Nekako mi je najteže da igram na JNA.

Omiljeni superligaški derbi (a da nije „večiti“)?

– Crvena zvezda – Vojvodina.

Ko je glavni za atmosferu i puštanje muzike u svlačionici?

– Mi mlađi uglavnom puštamo muziku. Tako da smo mi, neki od mlađih.

Ko najviše kasni na treninge?

– Vladimir Lučić.

Vasilije Kostov u muzeju FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Originalni ritual pred svaku utakmicu

Ko ima najbolji, a ko najgori modni ukus u timu?

– Najbolji Marko Arnautović, najgori Piter Olajinka.

Najsmešnija situacija koju si doživeo na terenu ili u svlačionici?

– Ne bih mogao da izdvojim, bilo ih je dosta.

Šta te najviše nervira kod saigrača tokom utakmice?

– Ništa me ne nervira, uglavnom je sve super.

Imaš li neki ritual pre izlaska na teren?

– Imam, da poskočim dva puta na desnu nogu i da se prekrstim tri puta.

1/7 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Zvezdine pesme za dobar dan

Koju muziku slušaš u slušalicama da te „podigne“ pred utakmicu?

– Sve.

Da možeš da biraš pesmu koja će svirati na stadionu posle tvog gola, koja bi to bila?

– Verovatno neka Zvezdina pesma.

Kako najradije proslaviš veliku pobedu?

– Uglavnom sa svojima kući.

Gol „makazicama“ ili „projektil“ sa 30 metara?

– Gol makazicama.

Voli atraktivne poteze - Vasilije Kostov Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sanja čuveni stadion u Madridu

Sportista (van fudbala) koji te najviše inspiriše i zašto?

– Novak Đoković.

Stadion na kojem sanjaš da jednog dana zaigraš?

– Santjago Bernabeu.

Da si na jedan dan selektor Srbije, kog igrača iz Super lige (a da nije tvoj saigrač) bi prvog pozvao u tim?

– Iskreno, ne znam.

Da si predsednik svog kluba na jedan dan, koja bi bila prva stvar koju bi uradio?

– Verovatno doveo neka pojačanja.

Vasilije Kostov u dresu FK Crvena zvezda za sezonu 2025/2026 Foto: Dragan Tesic

Ronaldinjo na ćevapima

Koju svetsku fudbalsku legendu bi ugostio u Srbiji i gde bi je odveo?

– Ronaldinja. Odveo bih ga verovatno u neki restoran.

Po tvom mišljenju, ko je trenutno najbolji igrač Superlige?

– Marko Arnautović.

Kako trenutno vidiš Superligu i šta bi voleo da promeniš da bi se dodatno podigla popularnost?

– Superligu vidim u dobrom stanju, možda bih neke terene popravio.

Kako bi strancu koji nikad nije bio ovde opisao strast srpskih navijača?

– Ne bih mogao da opišem, mislim da bi morao da dođe da vidi.

Sa legendom FK Crvena zvezda Vladimirom Petrovićem Pižonom - Vasilije Kostov Foto: www.sd-crvenazvezda.net

Lepe želje

Najčudniji ili najsimpatičniji zahtev koji si dobio od nekog navijača?

– Nisam imao ništa.

Kako želiš da te navijači pamte kada jednog dana završiš karijeru?

– Kao legendu kluba.

Kurir sport/Superligaški leksikon