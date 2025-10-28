VASILIJE KOSTOV OTKRIO ZA KOJI KLUB BI VOLEO DA IGRA POSLE ZVEZDE: Evo kako želi da ga pamte!
Vasilije Kostov iskoristio je priliku ove sezone u dresu Crvene zvezde.
Mladi fudbaler o kojem se ne priča samo u srpskoj, već i evropskoj javnosti svakako je Vasilije Kostov (17), momčić koji još nije punoletan.
Utakmica protiv Porta u Ligi Evrope i gol za TV špice svakako su najveće dostignuće Vasilija Kostova ove sezone. Odigrao je i sasvim pristojno u večitom derbiju i pobedi Crvene zvezde nad Partizanom (2:1) na stadionu u Humskoj. U prethodnoj imao je blistave partije protiv Barselone, Benfike i Monaka u omladinskoj Ligi šampiona.
Ove sezone Vasilije Kostov je u Superligi postigao tri gola i zabeležio još pet asistencija, dok je na meču protiv IMT poneo i kapitensku traku. Takođe, prethodno je debitovao i za A tim reprezentacije Srbije.
Ronaldo i omiljeni broj
Fudbalski uzor iz detinjstva?
- Kristijano Ronaldo!
Najdraži broj na dresu i zašto?
- Broj 22. Nekako sam počeo da ga nosim u omladincima prošle sezone i zavoleo sam ga. Zato ga i sad nosim u prvom timu.
Najbolji savet koji si dobio od trenera ili starijeg saigrača na početku karijere?
– Da uvek igram opušteno i bez pritiska.
Omiljeni strani fudbalski klub?
– Real Madrid.
Porto pamti dok je živ
Utakmica koju ćeš zauvek pamtiti po dobrom?
– Sigurno protiv Porta, kad sam postigao pogodak, i večiti derbi u omladincima, kad sam dao gol u 90. minutu.
Najlepši gol koji si postigao u Super ligi?
– Protiv OFK Beograda, moj prvenac.
Utakmica koju bi najradije ponovio da ispraviš nešto?
– Možda protiv Barselone u Omladinskoj Ligi šampiona.
Najteži protivnik (igrač) sa kojim si vodio duele na terenu?
– Iz Porta, zadnji vezni, Rosario.
Jedan saigrač uvek kasni
Koji stadion ti je najteži za gostovanje i zašto?
– Partizanov stadion. Nekako mi je najteže da igram na JNA.
Omiljeni superligaški derbi (a da nije „večiti“)?
– Crvena zvezda – Vojvodina.
Ko je glavni za atmosferu i puštanje muzike u svlačionici?
– Mi mlađi uglavnom puštamo muziku. Tako da smo mi, neki od mlađih.
Ko najviše kasni na treninge?
– Vladimir Lučić.
Originalni ritual pred svaku utakmicu
Ko ima najbolji, a ko najgori modni ukus u timu?
– Najbolji Marko Arnautović, najgori Piter Olajinka.
Najsmešnija situacija koju si doživeo na terenu ili u svlačionici?
– Ne bih mogao da izdvojim, bilo ih je dosta.
Šta te najviše nervira kod saigrača tokom utakmice?
– Ništa me ne nervira, uglavnom je sve super.
Imaš li neki ritual pre izlaska na teren?
– Imam, da poskočim dva puta na desnu nogu i da se prekrstim tri puta.
Zvezdine pesme za dobar dan
Koju muziku slušaš u slušalicama da te „podigne“ pred utakmicu?
– Sve.
Da možeš da biraš pesmu koja će svirati na stadionu posle tvog gola, koja bi to bila?
– Verovatno neka Zvezdina pesma.
Kako najradije proslaviš veliku pobedu?
– Uglavnom sa svojima kući.
Gol „makazicama“ ili „projektil“ sa 30 metara?
– Gol makazicama.
Sanja čuveni stadion u Madridu
Sportista (van fudbala) koji te najviše inspiriše i zašto?
– Novak Đoković.
Stadion na kojem sanjaš da jednog dana zaigraš?
– Santjago Bernabeu.
Da si na jedan dan selektor Srbije, kog igrača iz Super lige (a da nije tvoj saigrač) bi prvog pozvao u tim?
– Iskreno, ne znam.
Da si predsednik svog kluba na jedan dan, koja bi bila prva stvar koju bi uradio?
– Verovatno doveo neka pojačanja.
Ronaldinjo na ćevapima
Koju svetsku fudbalsku legendu bi ugostio u Srbiji i gde bi je odveo?
– Ronaldinja. Odveo bih ga verovatno u neki restoran.
Po tvom mišljenju, ko je trenutno najbolji igrač Superlige?
– Marko Arnautović.
Kako trenutno vidiš Superligu i šta bi voleo da promeniš da bi se dodatno podigla popularnost?
– Superligu vidim u dobrom stanju, možda bih neke terene popravio.
Kako bi strancu koji nikad nije bio ovde opisao strast srpskih navijača?
– Ne bih mogao da opišem, mislim da bi morao da dođe da vidi.
Lepe želje
Najčudniji ili najsimpatičniji zahtev koji si dobio od nekog navijača?
– Nisam imao ništa.
Kako želiš da te navijači pamte kada jednog dana završiš karijeru?
– Kao legendu kluba.
Kurir sport/Superligaški leksikon