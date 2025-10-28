Slušaj vest

Fudbalski klub Pari Sen Žermen, aktuelni šampion Lige šampiona, ostvario je rekordne prihode od 837 miliona evra u prethodnoj sezoni, saopštio je danas francuski klub. U izveštaju se navodi da je 175 miliona evra ostvareno od prihoda na dan utakmica, dok je 367 miliona evra došlo iz komercijalnih izvora, uz dolazak šest novih sponzora. Ukupni prihodi obuhvataju muške i ženske fudbalske timove, kao i rukometni i džudo klub.

Za poređenje, u sezoni 2023/24. PSŽ je ostvario 806 miliona evra prihoda, što je tada bio treći najveći iznos u evropskom fudbalu.

Muški tim PSŽ-a osvojio je domaću duplu krunu i po prvi put u istoriji Ligu šampiona, pobedivši Inter iz Milana 5:0 u finalu.

Magazin "Forbes" je u maju procenio vrednost kluba na 4,6 milijardi dolara, čime je zauzeo sedmo mesto među najvrednijim fudbalskim klubovima na svetu. Na vrhu liste nalazi se Real Madrid (6,75 milijardi), ispred Mančester junajteda (6,6 milijardi) i Barselone (5,65 milijardi).

Dalji finansijski rast PSŽ-a, međutim, ograničavaju niski televizijski prihodi u francuskoj Ligi 1 i kapacitet stadiona Park prinčeva od 48.000 mesta, znatno manji od onih kod najvećih evropskih rivala.

Stadion je u vlasništvu Grada Pariza, a gradonačelnica An Idalgo ranije je izjavila da ne planira da ga proda klubu, već je otvorena samo za njegovu rekonstrukciju i proširenje.

U međuvremenu, PSŽ razmatra izgradnju novog, većeg stadiona sa najmanje 60.000 mesta na periferiji Pariza. Odluka o novom stadionu očekuje se tokom jeseni naredne godine.

