MAČVA ŠABAC - PARTIZAN: Crno-beli gube od drugoligaša!
Fudbaleri Mačve iz Šapca i Partizana igraju meč šesnaestine finala nacionalnog kupa.
54. minut - Andrej Kostić preti
Šutira sa distance, ali golman Mačve lako izlazi na kraj sa njegovim udarcem.
46. minut - Počelo je drugo poluvreme!
Može li Partizan do preokreta i osmine finala Kupa Srbije?!
45+3. minut - Kakva šansa za Mačvu!
Šapčani su mogli i do drugog gola na meču! Gemović je šutirao sa više od 10 metara, Krunić je odbio, natrčao je Ergelaš, šutirao, od bloka lopta otišla u korner. A iz kornera - lopta završava tik uz stativu!
15. minut - GOL! Šok za crno-bele u Šapcu
Strelac je Ergelaš! Prvi udarac mu je izblokiran, ali mu se lopta vrtaila i iz druge nije pogrešio!
10. minut - Bez uzbuđenja u Šapcu
Za sada nije bilo izglednih prilika ni na jednoj strani. "Opipavanje snaga" i dalje traje...
SASTAVI
MAČVA: Savić – Ilić, M.Nikolić, Sladojević, Stevanović – Terzić, Gvozdenović – Gemović, Đorđić, Ergelaš – Abdulahi.
PARTIZAN: Krunić – Roganović, Đurđević, Simić, Stojković – Dragojević, Ugrešić – Sek, Natho, B.Kostić – A.Kostić.
CRNO-BELI FAVORITI
Svakako je Partizan favorit, iako sigurno neće smeti da potceni ekipu koja ima ambicije da ponovo zaigra u Superligi Srbije i trenutno je druga u Prvoj ligi Srbije. Obezbeđen je i televizijski prenos iz Šapca i to na kanalu Arenasport Premium 2.
Srđan Blagojević ističe da je fokus isključivo na njegovoj ekipi, bez obzira na rezultate drugih timova.
- Iskreno, nisam gledao Zvezdinu utakmicu. Tek kada se završila, dobio sam pozive i poruke. Moj odgovor je, a to pokušavam da prenesem i na ekipu, da fokus mora biti na nama. Želim da utičem na sve oko nas da ne razmišljamo o Zvezdi, niti bilo kojem drugom klubu, već da se bavimo sobom, svojim razvojem i napretkom. Doći ćemo do onoga što želimo ako to zaslužimo.