19:43

54. minut - Andrej Kostić preti

Šutira sa distance, ali golman Mačve lako izlazi na kraj sa njegovim udarcem.

19:39

49. minut - Bakljada Grobara!

Dimi se stadion u Šapcu od pirotehnike.

19:35

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

Može li Partizan do preokreta i osmine finala Kupa Srbije?!

19:18

45+3. minut - Kraj prvog poluvremena!

Domaćin ima gol prednosti pred 15-minutnu pauzu.

19:17

45+3. minut - Kakva šansa za Mačvu!

Šapčani su mogli i do drugog gola na meču! Gemović je šutirao sa više od 10 metara, Krunić je odbio, natrčao je Ergelaš, šutirao, od bloka lopta otišla u korner. A iz kornera - lopta završava tik uz stativu!

19:17

45. minut - Nadoknada

Igraće se još 3 minuta.

19:09

40. minut - Koliko izgubljenih lopti Partizana

Demba Sek samo greši! 

19:03

33. minut - Partizan opseda gol Mačve

Ali mreža nikako da se zatrese...

18:58

25. minut - Bogdan Kostić u prilici

Goman Mačve je bio na visini zadatka.

18:44

15. minut - GOL! Šok za crno-bele u Šapcu

Strelac je Ergelaš! Prvi udarac mu je izblokiran, ali mu se lopta vrtaila i iz druge nije pogrešio! 

18:39

10. minut - Bez uzbuđenja u Šapcu

Za sada nije bilo izglednih prilika ni na jednoj strani. "Opipavanje snaga" i dalje traje...

18:28

Meč je počeo!

Sudija Marko Delibašić je označio početak utakmice. 

17:51

SASTAVI

MAČVA: Savić – Ilić, M.Nikolić, Sladojević, Stevanović – Terzić, Gvozdenović – Gemović, Đorđić, Ergelaš – Abdulahi.

PARTIZAN: Krunić – Roganović, Đurđević, Simić, Stojković – Dragojević, Ugrešić – Sek, Natho, B.Kostić – A.Kostić.

16:17

CRNO-BELI FAVORITI

Svakako je Partizan favorit, iako sigurno neće smeti da potceni ekipu koja ima ambicije da ponovo zaigra u Superligi Srbije i trenutno je druga u Prvoj ligi Srbije. Obezbeđen je i televizijski prenos iz Šapca i to na kanalu Arenasport Premium 2.

Srđan Blagojević ističe da je fokus isključivo na njegovoj ekipi, bez obzira na rezultate drugih timova.

- Iskreno, nisam gledao Zvezdinu utakmicu. Tek kada se završila, dobio sam pozive i poruke. Moj odgovor je, a to pokušavam da prenesem i na ekipu, da fokus mora biti na nama. Želim da utičem na sve oko nas da ne razmišljamo o Zvezdi, niti bilo kojem drugom klubu, već da se bavimo sobom, svojim razvojem i napretkom. Doći ćemo do onoga što želimo ako to zaslužimo.