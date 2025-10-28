Slušaj vest

Fudbaleri Mačve dočekali su Partizan u Kupu Srbije i potpuno iznenadili crno-bele!

Drugoligaš iz Šapca je poveo golom Ergelaša, a zatim i duplirao prednost u nastavku.

Šesnaestina Kupa Srbije. Foto: Starsport

Kroz šumu nogu i ispod ruke golmana, lopta se "umuvala" u gol za 2:0.

Crno-belima preti blamaža od drugoligaša!

