Partizan gubi od Mačve u Kupu Srbije...
drugoligaš
NOVI GOL MAČVE I TO KAKAV! BLAMAŽA! Partizan pred ispadanjem iz Kupa Srbije! (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Mačve dočekali su Partizan u Kupu Srbije i potpuno iznenadili crno-bele!
Drugoligaš iz Šapca je poveo golom Ergelaša, a zatim i duplirao prednost u nastavku.
Šesnaestina Kupa Srbije. Foto: Starsport
Vidi galeriju
Kroz šumu nogu i ispod ruke golmana, lopta se "umuvala" u gol za 2:0.
Crno-belima preti blamaža od drugoligaša!
BONUS VIDEO:
1 · Reaguj
Komentariši