Slušaj vest

U osminu finala plasirali su se fudbaleri Mačve iz Šapca pošto su slavili nad Partizanom sa 2:0 (1:0).

Nije bilo mnogo uzbuđenja u uvodnim minutima utakmice, a ni šansi na obe strane. Međutim, u 15. minutu domaćin stiže do izgledne prilike koju pretvara u pogodak. U gužvi pred golom Partizana Ergelešu je prvu udarac izblokiran, ali lopta opet stiže do njega, te on puca pravo u mrežu.

U 63. minutu katastrofa za Partizan je bila sve veća. Nikolić je u padu, između Simića i Đurđevića, šutnuo i pogodio mrežu Krunića za velikih 2:0 na semaforu.

1/8 Vidi galeriju Šesnaestina Kupa Srbije. Foto: Starsport

Ipak, situacija bi se možda promenila da je Bibras Natho iskoristio jedan zicer, međutim, prekaljeni Izraelac je uspeo da promaši nemoguće.

Sek je sa desnog boka ubacio loptu u srce protivničkog šesnaesterca, a Natho je očajno odreagovao i promašio praznu mrežu.

Pogledajte tu situaciju: