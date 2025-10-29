Slušaj vest

Fudbaleri Mačve napravili su megasenzaciju u Kupu Srbije, pošto su u šesnaestini finala eliminisali favorizovani Partizan.

Prvoligaš iz Šapca slavio je rezultatom 2:0 i zasluženo prošao u narednu rundu najmasovnijeg takmičenja.

Nakon istorijskog trijumfa na Gradskom stadionu u Šapcu, usledilo je neviđeno slavlje domaćih fudbalera u svlačionici.

