Ludnica u svlačionici Mačve!
IZBACILI PARTIZAN, PA NAPRAVILI LOM U SVLAČIONICI! Pogledate ludo slavlje fudbalera Mačve posle senzacije u Kupu!
Fudbaleri Mačve napravili su megasenzaciju u Kupu Srbije, pošto su u šesnaestini finala eliminisali favorizovani Partizan.
Prvoligaš iz Šapca slavio je rezultatom 2:0 i zasluženo prošao u narednu rundu najmasovnijeg takmičenja.
Nakon istorijskog trijumfa na Gradskom stadionu u Šapcu, usledilo je neviđeno slavlje domaćih fudbalera u svlačionici.
