Šjor Frane je u dresu Hajduka igrao pune dve decenije. Bio je vođa napada, igrao je snažno, bio je čvrst, borben i neustrašiv, iznad svega izvanredan strelac. Jedan od najboljih jugoslovenskih fudbalera i golgetera svih vremena.

Ponikavši u Hajduku, u prvenstvu je debitovao 15. maja 1935. godine protiv sarajevske Slavije (10:1) i postigao tri gola. Tada nije imao ni 17 godina! Iste sezone je sa ukupno 57 postignutih golova bio najbolji strelac Hajduka.

U dresu Hajduka odigrao je ukupno 739 utakmica i postigao 729 golova. I jedno i drugo predstavljaju klupske rekorde Hajduka! Sa „belima“ je 1950, 1952. i 1955. godine osvajao državno prvenstvo, a u sezoni 1948/49. bio je najbolji prvoligaški strelac sa 17 golova.

Služeći vojni rok u Beogradu, odigrao je 1938/39. 14 utakmica i postigao devet golova za Beogradski sport klub (BSK). Jedno vreme je 1943. igrao i za italijanskog prvoligaša Bolonju.

Od dresa splitskog Hajduka oprostio se 1955, na utakmici protiv subotičkog Spartaka (4:1) u Splitu. Kao učesnik na 16 nacionalnih prvenstava Jugoslavije, dugo je bio najbolji prvoligaški strelac sa 149 golova – dok ga nije prvi pretekao Bora Kostić (158).

Bernard Vukas, Frane Matošić i Vladimir Beara činili su "sveto trojstvo" Hajduka.

Incident

Frane je umro 29. oktobra 2007 godine, tačno 57 godina nakon istorijske pobede nad Zvezdom za titulu prvaka u sezni u kojoj Hajduk nije izgubio meč. Bio je rezultat 1:1 kada je Matošić nokautirao beka Zvezde Branka Stankovića. Sudija mu nije dao crveni karton. Međutim, zbog ovog incidenta se našao pred partijskom komisijom i svoju odbranu je izneo na sledeći način:

"Žao mi je što Stankovića nisam udario jače."

Zbog svog ponašanja je isključen iz Komunističke partije Jugoslavije, ali je Tito odmah naredio da ga vrate.

Za reprezentaciju Jugoslavije je odigrao 16 utakmica i postigao šest golova. Učestvovao je na Olimpijskim igrama u Londonu 1948. godine. kada je Jugoslavija osvojila srebro.

Nakon igračke karijere postao je trener, vodio je Hajduk, a jedno vreme je bio i predsednik splitskog kluba.

Tito navijao za Hajduk

"Navijači Crvene zvezde i Partizana me smatraju navijačem Hajduka, ali ja ne navijam ni za jedan klub", rekao je jednom prilikom Tito.

Međutim, 1971. godine Broz se malo izlanuo. Daragan Holce mu je saopštio da je Hajduk novi šampion Jugoslavije i on je rekao:

"Znam i čestitam. To je bio moj klub... Bili ste i za vreme narodnooslobodilačke borbe najbolji tim".

