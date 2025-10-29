Slušaj vest

Fudbalski klub Barselona završava planove oko prijateljske utakmice u decembru u Peruu, kako bi nadoknadila finansijski gubitak zbog otkazanog duela u Majamiju protiv Viljareala.

Barselona se nada da će od potencijalne prijateljske utakmice u Peruu zaraditi sedam do osam milona evra, što bi klubu bilo značajno dok se bori da stabilizuje tokove prihoda, preneo je Mundo Deportivo.

Katalonski klub nameravao je da odigra prvenstvenu utakmicu protiv Viljareala 20. decembra na Hard Rok stadionu u Majamiju, dobio je dozvolu lige, ali se odustalo od planova posle brojnih kritika klubova, igrača i navijača i samog organizatora.

Kako su preneli mediji, predsednik Barselone Đoan Laporta obratio se u trening centru igračima, treneru Hansiju Fliku i sportskom direktoru Deku i potvrdio spremnost kluba da prihvati ponudu iz Perua.

Tokom sastanka Laporta je istakao finansijski značaj utakmice, posebno imajući u vidu smanjenje komercijalne prihode ove sezone.

Prijateljska utakmica odigrala bi se posle poslednje utakmice Barselone ove godine u špaskom prvenstvu, a pre početka pauze zbog božićnih praznika.

Klub se konsultuje sa Udruženjem španskih fudbalera kako bi bio siguran da je datum usklađen sa kolektivnim ugovorom igrača u vezi sa zvaničnim početkom prazničnog perioda.

Južnoameričko tržište, posebno Peru, predstavlja veliku komercijalnu priliku za globalnu strategiju brenda i Laportine napore da ojača veze širom Latinske Amerike.

Barselona je odbila pet miliona evra da igra prijateljsku utakmicu u Libiji početkom oktobra iz bezbednosnih razloga.

Kurir sport/Beta