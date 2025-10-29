Slušaj vest

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Tomislav Sivić rekao je danas da njegova ekipa ozbiljno ulazi u utakmicu protiv Slobode iz Užica u šesnaestini finala Kupa Srbije.

"Maksimalno se spremamo kao i za svaku utakmicu, ozbiljnost je prisutna na najvišem nivou. Detaljno smo analizirali narednog protivnika, znamo da imaju dva crvena kartona, da igraju u formaciji 4-2-3-1. Gledali smo dve njihove utakmice, jednako se pripremamo kao i za svaku drugu prvenstvenu utakmicu, nema razlike. Idemo kompletni, poštujemo svakog protivnika, ali imamo veliku želju da konačno pobedimo u gostima", rekao je Sivić.

Radnički u duel ulazi posle remija 0:0 protiv Crvene zvezde u nedelju na Čairu u Super ligi Srbije, a fudbaler niške ekipe Mateja Radonjić rekao je da je taj duel doneo ekipi mnogo samopouzdanja.

"Ambicije su uvek na najvišem nivou, kako u prvenstvu, tako i u Kupu. Respektujemo ekipu Slobode, analizirali smo ih i znamo šta možemo da očekujemo od njih. Bod protiv Crvene zvezde nam mnogo znači, na psihološkom planu i na polju samopouzdanja", naveo je on.

"Kup je takvo takmičenje da se igra jedna utakmica, pripremili smo se maksimalno i u Užice idemo da pobedimo i izborimo plasman u osminu finala. Očekujemo naravno pravi fudbalski ambijent i nadamo se da će publika uživati u dobrom meču", dodao je Radonjić.