Slušaj vest

Užasne vesti stigle su nam u utorak iz Italije gde je rezerni golman slavnog Intera, Španac Josep Martinez, udario 81-godišnjeg čoveka kolima i ubio ga.

Martinez, koji je ove sezone rezerva Janu Zomeru, učestvovao je u saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom koja se dogodila u utorak ujutru, oko 9:30, u mestu Fenegro, nedaleko od Koma, u blizini trening centra milanskog kluba.

Isplivali su i detalji ove tragedije - italijanski mediji preneli su da se pretpostavlja da je žrtvi pozlilo pre nego što je prešao na put, te se tragedija desila pošto Martinez nije uspeo da ga izbegne.

Hitne službe su brzo stigle na lice mesta, ali pokušaji reanimacije nisu uspeli, te je žrtva preminula.

Sada su isplivali novi detalji slučaja, te je Tužilaštvo u Komu pokrenulo postupak i Martinezu preti dve do sedam godina zatvora zbog ove užasne situacije.

1/6 Vidi galeriju Josep Martinez Foto: Spada / Zuma Press / Profimedia, Alessandro Tocco/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Martinez je pružio prvu pomoć povređenom, ali to ga nije spasilo istrage, te ostaje da se vidi kako će se sve završiti.

Josep Martinez je prošao Barseloninu akademiju, a u seniorskom fudbalu nastupao je za Las Palmas, Lajpcig i Đenovu pre nego što je stigao u Inter. U karijeri je osvojio jedan trofej - Kup Nemačke sa Lajpcigom.

BONUS VIDEO: