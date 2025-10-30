Slušaj vest

Fudbaler Napolija Kevin de Brujne podvrgnut je operaciji u Antverpenu, nakon što je povredio desnu butinu u prvenstvenoj utakmici protiv Intera.

"Kao što je planirano, Kevin de Brujne je operisan u Antverpenu zbog povrede mišića zadnje lože desne butine. Procedura je prošla savršeno i De Brujne će početi prvu fazu postoperativnog oporavka u Belgiji", navodi se u saopštenju Napolija.

De Brujne se povredio u subotu u utakmici protiv Intera (3:1) u Seriji A. On je postigao gol u 33. minutu iz jedanaesterca i odmah posle šuta uhvatio se za desnu butinu.

Aktuelni šampion Italije nije naveo koliko će belgijski fudbaler odsustvovati, ali je u utorak generalni menadžer Gabrijele Orijali rekao da će De Brujne pauzirati tri do četiri meseca.

De Brujne je ovog leta posle 10 godina u Mančester sitiju prešao u Napoli, za koji je odigrao osam utakmica u prvenstvu i postigao četiri gola, a imao je i dve asistencije u Ligi šampiona.

