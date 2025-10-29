Slušaj vest

Šabac slavi Mitra Ergelaša!

Mačva je izbacila Partizan iz Kupa Srbije u šesnaestini finala pobedivši ga rezultatom 2:0, a strelci na utakmici bili su upravo Mitar Ergelaš i Marko Nikolić.

Mitar Ergelaš slavi gol za Mačvu protiv Partizana u Kupu Srbije 2025 Foto: Www.partizan.rs

U red sa BSK, Timokom i Radničkim

Mačva je napravila senzaciju, pošto je u ranoj fazi najmasovnijeg takmičenja u Srbiji eliminisala Partizan. Tako se klub iz Šapca pridružio BSK iz Batajnice, Timoku iz Zaječara i Radničkom iz Sremske Mitrovice, koju su sapleli Partizan u Kupu Srbije.

Mitar Ergelaš u razgovoru za Kurir otkriva da su fudbaleri Mačve znali itekako da proslave pobedu nad Partizanom i plasman u osminu finala Kupa Srbije.

- Nije bilo neko preterano slavlje! Proslavili smo kod drugara. Počeli smo u svlačionici... Kako ne proslaviti ovakvu pobedu?! Veselili smo se mi igrači, bez stručnog štaba i uprave. Bilo je zaista lepo i veselo. Ostali smo duže, ne preterano, jer nas u nedelju čeka utakmica u ligi, a mi imamo jasan cilj u prvenstvu - počeo je razgovor za Kurir Mitar Ergelaš (23).

Vrhunska priprema utakmice

Mladi fudbaler kluba iz Šapca zadovoljan je posle velike pobede.



- Nagrađeni smo slobodnim danom. Trener je hteo da uživamo u pobedi i da se dobro odmorimo. Mislim da je ovo prvi put, da je Mačva pobedila Partizan u novijoj istoriji. Imamo sjajnu atmosferu u ekipi, složni smo i to je važan faktor za uspeh.

Otkriva Mitar Ergelaš da je trener Nemanja Glušica vrhunski spremio utakmicu.

- Analizirali smo Partizan iz svih aspekata. Znali smo njihove kvalitete, da su dobri. Trenirali smo i spremali se za njih. Ali, nismo se uplašili, hteli smo da igramo fudbal. Trener nam je rekao da se opustimo, da uživamo pred publikom i damo maksimum. I da ginemo jedni za druge. Iskreno, da vam kažem, prošli smo samo zato, što smo imali veću želju i motiv od igrača Partizana.

Mitar Ergelaš slavi pobedu Mačve protiv Partizana u Kupu Srbije 2025 Foto: Www.partizan.rs

Kod nas nema "lako ćemo"

Deluje da su igrači Partizana debelo potcenili Mačvu.

- Iskreno, ne ulazim u to. Partizan je dobra ekipa. Znali smo da su ozbiljan protivnik, da će nas kazniti za bilo koju grešku. Trudili smo se da igramo fudbal i da probamo da ih pobedimo. Hvala Bogu, uspeli smo.

Posle 2:0, Mačva je delovala organizovano na terenu, bez panike.

- Znali smo da ako damo prvi gol, da nije kraj. Isto tako smo razmišljali i posle drugog gola. Nije bilo kod nas "lako ćemo"... Ni u jednom trenutku. Posle vođstva igrali smo još organizovanije i borbenije. Znali smo da nije kraj, dok sudija ne svira. I to nam se isplatilo.

Mitar Ergelaš bio je strelac prvog i asistent za drugi gol Mačve.

- Iskreno, nikada sebe ne stavljam u prvi plan. Uvek sam se trudio da budem u službi tima, jer je ekipa najvažnija. Lepo je dati gol, asistirati, posebno Partizanu... Ali, opet ponavljam, tim je najvažniji. Gol protiv Partizana mi mnogo značio, pre svega na polju samopouzdanja, i svega što Mačvu čeka u nastavku sezone.

Nemanja Glušica trener FK Mačva Foto: Www.partizan.rs

Dolazi na Zvezdu u Rumi

Mladi fudbaler je rođeni Rumljanin, praktično iz komšiluka.

- Imao sam podršku najmilijih tokom utakmice. Uvek je moja porodica na tribinama. Tako je bilo i sada.

Veliki fudbalski praznik biće u Rumi 19. novembra, kada u Kupu domaći Sloven dočekuje Crvenu zvezdu.

- Odrastao sam u Rumi, prve fudbalske korake napravio u Slovenu. Taj klub mi je u srcu. Ako se bude pogodilo da nemamo trening, ili utakmicu, doći ću na stadion. To će u Rumi biti praznik fudbala, jer dolazi Zvezda... Baš kao juče, kad je Partizan bio u Šapcu.

Fudbaleri Mačve slave protiv Partizana u Kupu Srbije 2025 Foto: Www.partizan.rs

Savet za Čukarički, za subotu

Mitar Ergelaš je dete Čukaričkog, ali nikada nije dobio pravu šansu u tom klubu.

- U Čukaričkom sam prošao sve, od mlađih selekcija, do prvog tima, za koji sam debitovao sa 17 godina. Čukarički je moj klub, to što se nisu sve kockice poklopile, šta sad da se radi... Ovo je moj put, ja sam ga birao. Ne žalim se. Čukaričkom želim sve najbolje, tamo su moji saigrači. Od srca im želim da se vrate u Evropu.

Za kraj, Kurir je pitao Ergelaša, ima li neki savet za Čukarički, jer u subotu tom klubu gostuje Partizan, a on svakako zna kako sa crno-belima.

- Ha, ha, ha... Nemam neki recept. (smeh) Želim im da pobede Partizan, jer to zaslužuju - smejući se završio je Mitar Ergelaš razgovor za Kurir.