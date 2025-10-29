Otkrio je Nemanja kako je uspeo da stigne do Superlige Srbije, ali je ispričao i kako mu je bilo dok je nastupao u Sloveniji, Kazahstanu, Maleziji gde je igrao pred 40.000 ljudi, ali i Kini u kojoj je bio za vreme korona virusa. Takođe, podelio je zanimljivu anegdotu koju je imao sa njegovim imenjakom i prezimenjakom, legendom Crvene zvezde, Mančester junajteda i srpskog fudbala, Nemanjom Vidićem, a imao je i moćnu poruku za klince koji bi tek trebalo da stignu na veliku scenu.