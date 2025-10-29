TANJGA OPTIMISTA PRED ZVEZDU: Znamo protiv koga igramo, naš cij je da pobedimo!
Fudbaleri Vojvodine dočekuju Crvenu zvezdu u zaostaloj utakmici 3. kola Superlige Srbije.
Svoja očekivanja pred meč izneo je trener Novosađana Miroslav Tanjga.
Tanjga je optmista nakon dve uzastopne pobede Novosađana.
"Opšte je poznato da je utakmica sa Crvenom zvezdom veliki derbi, kako za nas, tako i za njih. Ovaj meč dolazi u dobrom trenutku za nas, što ne može da se kaže za Zvezdu posle dve utakmice sa Bragom i Radničkim. Ali, kada se igra sa Zvezdom, pritisak uvek postoji. Znamo protiv koga igramo i koji su nam ciljevi. U svaki meč, pa tako i u ovaj, ulazimo sa željom da pobedimo. Iza sebe imamo dve i više nego dobre utakmice, momci su podigli samopouzdanje. Ako damo sve od sebe, kao što su radili u dosadašnjem delu sezone, jer ja ne mogu da kažem da sam posle ijedne bio razočaran. Ja sam apsolutno zadovoljan sa svim što smo postigli, s obzirom na povrede, prodaje igrača i kada podvučemo crtu, mogu da budem zadovoljan. Zvezda je veliki protivnik i znamo šta nam je činiti", rekao je Tanjga.
Utakmica je na programu u četvrtak na stadionu " Karađorđe" sa početkom u 18 časova.