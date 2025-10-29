"Opšte je poznato da je utakmica sa Crvenom zvezdom veliki derbi, kako za nas, tako i za njih. Ovaj meč dolazi u dobrom trenutku za nas, što ne može da se kaže za Zvezdu posle dve utakmice sa Bragom i Radničkim. Ali, kada se igra sa Zvezdom, pritisak uvek postoji. Znamo protiv koga igramo i koji su nam ciljevi. U svaki meč, pa tako i u ovaj, ulazimo sa željom da pobedimo. Iza sebe imamo dve i više nego dobre utakmice, momci su podigli samopouzdanje. Ako damo sve od sebe, kao što su radili u dosadašnjem delu sezone, jer ja ne mogu da kažem da sam posle ijedne bio razočaran. Ja sam apsolutno zadovoljan sa svim što smo postigli, s obzirom na povrede, prodaje igrača i kada podvučemo crtu, mogu da budem zadovoljan. Zvezda je veliki protivnik i znamo šta nam je činiti", rekao je Tanjga.