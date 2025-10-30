Slušaj vest

Fudbalski savez Srbije je objavio, odnosno potvrdio vest da je Veljko Paunović naslednik Dragana Stojkovića koji je ulogu selektora obavljao od 2021. godine sve do oktobra 2025. kada je podneo ostavku nakon poraza od Albanije u Leskovcu.

Paunović je stigao na klupu "orlova" na oduševljenje čitave nacije, a verujemo da će ovu vest sa osmehom na licu prihvatiti i Rade Bogdanović.

Bogdanović je nedavno, u emisiji "Indirektno kod Popa i Milana" imao samo reči hvale za Veljka Paunovića.

1/18 Vidi galeriju Veljko Paunović Foto: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

- Sreo sam Radujka u septembru prošle godine u jednom restoranu, prišao mu i pitao da li mogu da mu dam jedan savet. Tad sam mu rekao da drže Piksija, neka odradi Ligu nacija, da uzme još jedno 400.000 evra, tolika mu je plata, a da se tajno nađe selektor. Evo vam ime: Veljko Paunović. Izlazi iz ugovora, pustite ga šest meseci da može da uđe u ritam kvalifikacija, sada bismo možda pričali drugu priču, a možda i ne bi, ja sada to stvarno ne znam. Ali zašto on? Nisam ga čuo ni video 15 godina. Znam ga iz vremena Atletiko Madrida - rekao je Bogdanović u emisiji "Indirektno kod Popa i Milana", a zatim nastavio sa hvalospevima ka Veljku Paunoviću, ali i njegovom ocu Blagoju:

- Otac reprezentativac, ime i prezime. Ne samo srpsko, ijugoslovensko, već i evropsko. Otišao je sa 18 godina u Španiju, porodičan, stabilan brak, četvoro dece, pet jezika priča, odličnu karijeru napravio. Izborio se za sve, sam, završio trenersku školu, otišao u Ameriku da vidi kako da bude menadžer, da vidi kako se sve organizuje. Bio je u Meksiku, igrao finale, prvenstva, izgubio. Otišao je Španiju, igrao protiv Reala i Barselone, imao šest bodova. Imao jednu veoma skromnu ekipu, skromnih fudbalskih kvaliteta. Tu nedostaje kvalitet, ali vidiš pečat trenera. Kako se jedan bek kreće, kako se drugi vraća. Nešto je napravio, kao bivši fudbaler, mogu sto posto da kažem da je nešto napravio...

Šta vi mislite, da li je Veljko Paunović pravi izbor za selektora fudbalske reprezentacije Srbije? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Da li je Veljko Paunović pravi izbor za selektora fudbalske reprezentacije Srbije? Da, boljeg selektora nismo mogli da nađemo 67.42% Vreme će pokazati 29.34% Ne, mogao je da dođe i neko bolji 3.24%

BONUS VIDEO: