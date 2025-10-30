Slušaj vest

Nastavljaju se senzacionalni rezultati u Kupu Srbije.

Pošto je u utorak Mačva izbacila Partizan, u sredu smo gledali pravu seču favorita, sada je takmičenje već na samom startu završila i Mladost iz Lučana koju sa klupe predvodi Nenad Lalatović.

1/11 Vidi galeriju Nenad Lalatović Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Dubočica iz Leskovca eliminisala je Mladost posle boljeg izvođenja penala i zasluženo se plasirala u osminu finala. U regularnih 90 minuta bilo je 1:1 - povela je Dubočica u osmom minutu golom Džejkoba Abouse u osmom minutu, tim trener Nenada Lalatovića izjednačio u 65. preko Ognjena Alempijevića.

Imali su gosti igrača više u završnici meča nakon isključenja Mateje Stojanovića pet minuta pre kraja, ali je Dubočica izdržala i posle penala prošla dalje.

U drugoj utakmici Kupa odigranom u istom terminu Vršac je u derbiju dva člana Prve lige Srbije bio bolji od Tekstilca iz Odžaka, takođe posle boljeg izvođenja penala. Posle 90 minuta bilo je 0:0.

BONUS VIDEO: