Slušaj vest

Fudbaler Rijeke Dominik Tači (18) trebao bi ubuduće da nastupa za reprezentaciju tzv. Kosova.

Kako prenose lokalni mediji, čelnici Fudbalskog saveza iz Prištine kontaktirali su fudbalera koji je do sada upisao šest nastupa za mlađe selekcije Hrvatske i trenutno je član U19 reprezentacije.

Tači je rođen u Puli, ali kao što se može zaključiti po prezimenu, roditelji su poreklom iz južne srpske pokrajine.

Dominik je 2021. godine postao član Rijeke, a ove sezone je upisao prve utakmice za seniorski tim.

Rijeka inače igra Ligu konferencija i u četvrtak je doživela bruku na gostovanju Linkolnu na Gibraltaru kada su odigrali nerešeno - 1:1. 

Ne propustiteFudbalPOTRESI U SLOVENIJI: Bivši fudbaler Crvene zvezde zbog tuče posle tačno 16 dana podneo ostavku na mesto trenera Maribora
Radomir Đalović
FudbalPOTPUNI DEBAKL HRVATSKE U EVROPI! Posle neviđene blamaže Rujevici, komšije kukaju na sav glas: Od 54 lige, naša je na 50. mestu!
profimedia-1028072306.jpg
FudbalZABLISTAO U HRVATSKOJ, A SADA BI MOGAO DA BUDE BINGO ZA PARTIZAN! Crno-belima je hitno potreban napadač: Da li će se okrenuti bivšem centarforu Dinama?!
117912231-897671634088738-1169909210128124744-n.jpg
FudbalU HRVATSKOJ SVI BEŽE OD TITULE! Izgubili svi vodeći klubovi: Bez bodova ostali Rijeka, Hajduk i Dinamo
profimedia-0941886185.jpg
FudbalNIJE DOBIO ŠANSU U ZVEZDI, PA TRANSFEROM U HRVATSKU SVE ŠOKIRAO! Sada je ponovo u CENTRU PAŽNJE u komšiluku: Želi da SRUŠI Dinamo!
profimedia0799987497.jpg

Nikola Milutinov izjava posle Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić