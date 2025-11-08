Slušaj vest

Fudbaler Rijeke Dominik Tači (18) trebao bi ubuduće da nastupa za reprezentaciju tzv. Kosova.

Kako prenose lokalni mediji, čelnici Fudbalskog saveza iz Prištine kontaktirali su fudbalera koji je do sada upisao šest nastupa za mlađe selekcije Hrvatske i trenutno je član U19 reprezentacije.

Tači je rođen u Puli, ali kao što se može zaključiti po prezimenu, roditelji su poreklom iz južne srpske pokrajine.

Dominik je 2021. godine postao član Rijeke, a ove sezone je upisao prve utakmice za seniorski tim.

Rijeka inače igra Ligu konferencija i u četvrtak je doživela bruku na gostovanju Linkolnu na Gibraltaru kada su odigrali nerešeno - 1:1.