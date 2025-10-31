Slušaj vest

U 14. kolu Superlige, u nedelju (16 časova), Napredak gostuje u Bačkoj Topoli kod TSC-
a.

Foto galerija iz Kruševca Foto: Pedja Milosavljevic

Čarapani su ušli u fazu grčevite borbe za opstanak u fudbalskoj eliti Srbije.

- Ne možemo bez problema otkako sam stigao, od prve utakmice protiv Spartaka, kada se
Majdevac povredio posle gola koji je poništen i morao da izađe. Lutovac obnovi staru povredu
tetive, Ignjatović iščaši rame, Hajdin povredi zadnju ložu. Do dana današnjeg, Krstić ima
problema sa virusom, Lutovac se tek vratio, Bukorac koji se takođe vratio oseća probleme, prvosa jednom ložom, sada sa drugom, sve su to nesrećne okolnosti koje su nas pratile, bar od mog dolaska. Jasno je da treba da se osvojaju bodovi, da se pomerimo sa ove tačke, izađemo iz ovog stanja hibernacije, da reagujemo. Igramo protiv ekipe koja  kod kuće igra mnogo bolje, nego na strani.  Nije to ona ista ekipa od prošle godine, igraju toplo – hladno, ali u pitanju je tim sa  kvalitetnim pojedincima. Imamo još dva dana da se svi pregrupišemo i da odemo u Topolu da odigramo kvalitetnu, takmičarsku utakmicu, nadam se, povoljnu za nas, izjavio je šef stručnog štaba Napretka Radoslav Batak.

Živomir Milenković / Kurir sport

Fudbaleri Zvezde kod Delija Izvor: MONDO/Milutin Vujičić