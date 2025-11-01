Slušaj vest

Futsal večiti derbi na programu je u nedelju 2. novembra od 20 časova u hali na Banjici.

Partizan i Crvena zvezda sastaće se u meču sedmog kola Druge futsal lige Srbije, a crno-beli će u derbi ući kao prvoplasirana ekipa sa šest pobeda iz isto toliko utakmica. Sa druge strane, Zvezda je do sada upisala četiri pobede i po jedan remi i poraz, te je druga na tabeli.

Utakmicu, koju će direktno prenositi i televizija Arena Sport, najavio je kapiten Zvezde, Nikola Vasiljević.

- Ovo nama nije prvi derbi, odigrali smo dva u trećoj ligi i jedan u finalu Kupa Beograda. Ovo će biti četvrti derbi, a očekivanja su da bude pravi spektakl, posebno za futsal koji zaslužuje da dobije dve ekipe koje će promeniti sve na bolje. Očekujem pune tribine, preko 1500, 1600 ulaznica se štampalo... Voleo bih da bude puno ljudi, utakmica će ići direktno na Areni što zaslužuje jednu veliku pažnju jer će puno ljudi iz Srbije moći da gleda ovaj meč. Nema dileme da nam predstoji spektakl i nadam se punoj tribini - počeo je priču Vasiljević, pa dodao:

- Mi idemo na pobedu, trijumf nam je imperativ. Partizan je blagi favorit jer ima sve pobede i klasičnu futsal ekipu. Mi imamo malo više igrača sa velikog fudbala, ali imamo i nekih drugih svojih kvaliteta koje ćemo dokazati u nedelju. Siguran sam da možemo ravnopravno da se nosimo sa Partizanom koji je trenutno prvi na tabeli. Derbi, znaš i sam, nikad ne odlučuje stanje na tabeli i forma, već je to meč u kom svako svakog može da dobije.

Zatim je Nikola Vasiljević dodao:

- Sigurno će biti utakmica na prvoligaškom nivou i mislim da je vreme da se, Bože zdravlja, naredne godine odigra i derbi u eliti. Što se moje ekipe tiče, želim da damo maksimum, a ako ga damo mislim da rezultat neće biti upitan! Odigraćemo kvalitetnu utakmicu sa naše strane i voleo bih da pozovem što više navijača. Da dođu u što većem broju, da budu pune tribine i da sve protekne u sportskoj i fer atmosferi jer je najbitnije da se promoviše futsal koji zaslužuje jednu ovakvu utakmicu. Neka bude sportska, fer i poštena utakmica i neka bolji pobedi! Prvenstvo se ne odlučuje u derbiju, ima još puno utakmica, ali ovo će biti jedna dobra predstava i najbolji derbi do sada. Po kvalitetu igrača i svega, oni su prvi, mi drugi... Imperativ Zvezde je da dobije Partizan na Banjici, da se vrati u trku za prvo mesto i direktan ulazak u elitu - zaključio je Vasiljević.

Podsetimo, utakmica će imati i humanitarni karakter jer će sav prihod biti prosleđen džudo klubu Partizan koji se suočio sa velikom tragedijom.

Prodaja ulaznica:

Subota: 10:00–17:00

Nedelja: 10:00–15:00

Blagajna stadiona Partizana

Ulaznice dostupne i online Ticketline

