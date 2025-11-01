ČUKARIČKI - PARTIZAN: Derbi kola na Banovom brdu! Poznati sastavi
Fudbaleri Čukaričkog i Partizana igraju meč 14. kola Super lige Srbije.
Sastavi
ČUKARČKI: Kaličanin - Tomović, Miletić, Đoković - Nikčević, Mijailović, Sisoko, Miladinović - Matijašević, Tedić, Stojanović.
PARTIZAN: Milošević - Roganović, Simić, Milić, Milovanović - Dragojević, Karabeljov - Sek, Vukotić, B. Kostić - A. Kostić.
Derbi kola na Banovom brdu
Fudbaleri Čukaričkog odigraće utakmicu 14. kola Superlige Srbije protiv Partizana na Banovom brdu, duel koji ima veliki ulog već sada u borbi za titulu i mesto na evropskoj sceni.
Čuka je uoči runde na poziciji sedam na tabeli sa 18 bodova i jednom utakmicom manje u odnosu na većinu suparnika. Partizan je, sa druge strane, posle dva kiksa Crvene zvezde, sa istim brojem mečeva izjednačen na vrhu tabele sa aktuelnim šampionom - po 31 bod.
Obe ekipe su ispale iz Kupa Srbije, te nema sumnje da su sve misli usmerene na jedan cilj - Super ligu Srbije.