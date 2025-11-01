Tesna pobeda PSŽ-a.
PSŽ POBEDIO SA PENALA U 94. MINUTU: Drama u Parizu!
PSŽ se poprilično namučio na "Parku Prinčeva" i minimalnim rezultatom pobedio Nicu.
Jedini gol na susretu je postignut u dubokoj nadoknadi vremena, a strelac je bio Ramos u 94. minutu utakmice, tačnije u četvrtom minutu sudijske nadoknade.
Parižani ostaju prvoplasirani tim Lige 1 sa 24 pobeda nakon što su došli do sedme pobede, a u stopu ih prati Monako koji na svom stadionu dočekuje Pariz od 19 časova.
