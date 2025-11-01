Slušaj vest

"Minhen 1860 će sprovesti potpunu istragu ovog incidenta i preduzeti sve raspoložive mere da odgovorni navijač bude sankcionisan", saopštio je klub.

Utakmica je bila na ivici prekida pošto je Batler bio meta "majmunskih" dobacivanja sa tribina na delu gde su se nalazili navijači minhenskog kluba. Zahvaljujući igračima oba tima, redarima i drugim navijačima, počinilac je brzo identifikovan i predat policiji.

Spiker na stadionu odmah je reagovao, a navijači Minhena 1860 uzvikivali su "Nacisti napolje!" dok je igra bila prekinuta oko deset minuta.

Sudija Konrad Oldhafer rekao je da ga je Batler obavestio o incidentu.

"Nisam lično čuo uvrede, ali sam odmah jasno stavio do znanja da ćemo situaciju shvatiti vrlo ozbiljno", izjavio je Oldhafer za televiziju "MagentaSport".

Sudija je razgovarao sa kapitenima oba tima i sa Batlerom, koji je tamnoput. Pošto je potvrđeno da je počinilac pronađen i udaljen sa stadiona, Oldhafer je pitao igrača da li može da nastavi meč, na šta je Batler odgovorio potvrdno, pa je utakmica nastavljena.

"To je užasno", rekao je Batlerov saigrač Aksel Borgman za nemačku agenciju dpa.

"Pitao sam Džastina, i potvrdio mi je šta se dogodilo. Žalosno je što se ovakve stvari stalno ponavljaju. Drago mi je što je taj navijač identifikovan i izbačen sa stadiona", dodao je Borgman.

