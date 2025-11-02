Slušaj vest

Sve je spremno za futsal večiti derbi koji je na programu u nedelju 2. novembra od 20 časova u hali na Banjici.

Partizan i Crvena zvezda odigraće meč 7. kola Druge futsal lige Srbije i u susret će ući kao dve prvoplasirane ekipe. Crno-beli su lideri sa svih šest pobeda, dok su crveno-beli na drugom mestu sa četiri trijumfa i po jednim remijem i porazom.

Zbog stanja na tabeli, ali i trenutne forme, Partizan je favorit, a trener crno-belih Igor Šošo izneo je svoja očekivanja uoči utakmice.

Za početak, šta očekuješ od večitog derbija?

- Očekivanja od derbija su velika, kako u rezultatskom, tako i u organizacionom smislu. Najbitnije za nas jeste da pobedimo!

Ekipa je krenula fenomenalno, šest pobeda iz šest utakmica, da li si i ti zadovoljan ili bi ipak imao neku zamerku?

- Naravno da sam zadovoljan. Pobedili smo šest utakmica zaredom i u dobrom raspoloženju dočekujemo derbi!

Kakav Partizan možemo očekivati protiv Zvezde?

- Možemo očekivati od Partizana da bude agresivan i motivisan za pobedu kao što će i biti za svaku utakmicu!

Imaš li neku poruku za navijače?

- Poručio bih navijačima da dođu na utakmicu i podrže ove momke jer su to zaslužili svojim rezultatima i da pokušamo zajedno da dođemo do pobede!

Za kraj, malo o klubu. Dugo si u svetu futsala, prvo kao igrač, zatim i kao trener. Gde bi pozicionirao Partizan, kako organizaciono, tako i po kvalitetu, u odnosu na klubove u kojima si do sada bio?

- Što se tiče kluba, Partizan je u jednom velikom usponu, kako u rezultatskom, tako i u organizacionom smislu! Mislim da klub radi jako dobre stvari za futsal u Srbiji i pohvalio bih upravu za sav trud koji ulažu! Nadam se da će i rezultati doći kao plod toga. Dugo sam u futsalu i slobodno mogu reći da je Partizan najorganizovaniji klub u zemlji i smatram da ćemo u naredno vreme praviti velike stvari! U klubu postoje jasno zacrtani ciljevi i svi zajedno se trudimo da dođemo do njih!

Podsetimo, utakmica će imati i humanitarni karakter, te će sav prihod od prodaje ulaznica otići džudo klubu Partizan koji je doživeo veliku tragediju. Takođe, meč će prenositi i televizija Arena Sport 5.

