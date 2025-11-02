Slušaj vest

Sve je spremno za futsal večiti derbi koji je na programu u nedelju 2. novembra od 20 časova u hali na Banjici.

Partizan i Crvena zvezda odigraće meč 7. kola Druge futsal lige Srbije i u susret će ući kao dve prvoplasirane ekipe. Crno-beli su lideri sa svih šest pobeda, dok su crveno-beli na drugom mestu sa četiri trijumfa i po jednim remijem i porazom.

Zbog stanja na tabeli, ali i trenutne forme, Partizan je favorit, a trener crveno-belih legendarni Zoran Žigić poznat i kao Miki Kapelo izneo je svoja očekivanja uoči utakmice.

- Ovo je četvrti večiti derbi, već su odigrana dva u trećoj ligi i jedan u finalu Kupa Beograda. Očekujem dobru predstavu za publiku. Domaćin je na papiru favorit, imaju dobre pojedince, Aksentijevića, Ramića, Šljukića… Mi ćemo biti kompletni, idemo da ostavimo srce na parketu i pobedimo – počeo je priču Žigić, pa dodao:

- Pozvao bih publiku da dođe u što većem broju i uživa u futsalu.

Podsetimo, utakmica će imati i humanitarni karakter, te će sav prihod od prodaje ulaznica otići džudo klubu Partizan koji je doživeo veliku tragediju. Takođe, meč će prenositi i televizija Arena Sport 5.

