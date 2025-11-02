Svi događaji
Od najnovijeg
16:15

Sastavi:

Zvezda: Mateus, Seol, Učena, Leković, Avdić , Krunić, Badžo, Milson, Katai, Ivanić, Arnautović

Radnik: Ranđelović, Abubakar, Tremule, Stojanović, Gašić, Popović, Novaković, Stevanović, Ovusu, Činedu, Duronjić.

16:10

Milojević pred Radnik

Ne propustiteFudbalNEMA UNAPRED UPISANIH BODOVA: Vladan Milojević poziva na oprez pred gostovanje Crvene zvezde Radniku u Surdulici
miloje1.jpg

16:01

Zvezda traži izlaz iz krize

Crvena zvezda nakon dva neuspeha u prvenstvu protiv Radničkog i Vojvodine nema više pravo na grešku i traži pobedu za izlazak iz krize. Zvezdu u četvrtak očekuje meč sa Lilom u Ligi Evrope,a nakon poraza od Porta i Brage, crveno-bele samo pobeda takoreći ostavlja u igri.