CRVENA ZVEZDA - RADNIK: Crveno-beli na praznoj Marakani nemaju više pravo na grešku! Vratio se Marko Arnautović
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Radnik u utakmici 14. kola Superliga
Utakmica se igra na stadionu "Rajko Mitić" u 17 časova.
16:15
Zvezda: Mateus, Seol, Učena, Leković, Avdić , Krunić, Badžo, Milson, Katai, Ivanić, Arnautović
Radnik: Ranđelović, Abubakar, Tremule, Stojanović, Gašić, Popović, Novaković, Stevanović, Ovusu, Činedu, Duronjić.
16:01
Zvezda traži izlaz iz krize
Crvena zvezda nakon dva neuspeha u prvenstvu protiv Radničkog i Vojvodine nema više pravo na grešku i traži pobedu za izlazak iz krize. Zvezdu u četvrtak očekuje meč sa Lilom u Ligi Evrope,a nakon poraza od Porta i Brage, crveno-bele samo pobeda takoreći ostavlja u igri.
