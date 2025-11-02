Slušaj vest

Era Srđana Blagojevića u Partizanu je okončana posle poraza u subotu od Čukaričkog (4:1), nakon čega su crno-beli propustili šansu da preotmu prvo mesto na tabeli od večitog rivala Crvene zvezde.

Dan kasnije, u nedelju, Partizan je odlučio da uruči otkaz Blagojeviću uz obrazloženje:

Srđan Blagojević Foto: Starsport

- Na predlog potpredsednika za sportska pitanja, gospodina Predraga Mijatovića, Upravni odbor Fudbalskog kluba Partizan doneo je odluku o smeni trenera prvog tima, gospodina Srđana Blagojevića.

U naredne dve utakmice, do reprezentativne pauze, ekipu će predvoditi pomoćni treneri Marko Jovanović i Đorđije Ćetković, a o daljim odlukama javnost će biti obaveštena tokom reprezentativne pauze.

Fudbalski klub Partizan se zahvaljuje gospodinu Blagojeviću na dosadašnjem radu i želi mu mnogo uspeha u nastavku karijere - napisali su crno-beli.

Navijači Partizana nisu časili ni časa, te su svoj gnev odmah iskazali putem Tvitera. Bilo je i onih šaljivih komentara, gde se poziva na povratak Aleksandra Stanojevića u klub, a opet, i Predrag Mijatović se našao na udaru većeg dela navijača crno-belih.

"Nekada je bio Srđiola", grohotom se, od muke smeju "grobari" nad sudbinom kluba iz Humske. Traži se i ozbiljno trenersko ime koje bi nasledilo Blagojevića u Partizanu.

Ne propustiteFudbalŠOK IZ HUMSKE POSLE DEBAKLA PROTIV ČUKARIČKOG! Srđan Blagojević više nije trener Partizana!
partizan-spartak-156748.JPG
FudbalOGLASIO SE KAPITEN PARTIZANA NAKON HAOSA NA BANOVOM BRDU! Vanja Dragojević zagrmeo posle tuče: "Poraz boli, ali obraz i grb ne damo!"
Vanja Dragojević posle poraza Partizana od TSC
Fudbal"GNJIDO, SLINO - KRENUO JE NAJSTRAŠNIJE DA ME VREĐA" Fudbaler Čukaričkog progovorio o tuči sa kapitenom Partizana: Uhvatio sam ga sa obe ruke i pribio uz zid!
Čukarički - Partizan
FudbalSRĐAN BLAGOJEVIĆ NAPUŠTA PARTIZAN? Dobili smo odgovor - sada je sve jasno!
Srđan Blagojević, trener Partizana

BONUS VIDEO:

Partizan - Barselona, izlazak igrača na teren Izvor: Kurir