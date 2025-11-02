Slušaj vest

Era Srđana Blagojevića u Partizanu je okončana posle poraza u subotu od Čukaričkog (4:1), nakon čega su crno-beli propustili šansu da preotmu prvo mesto na tabeli od večitog rivala Crvene zvezde.

Dan kasnije, u nedelju, Partizan je odlučio da uruči otkaz Blagojeviću uz obrazloženje:

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport

- Na predlog potpredsednika za sportska pitanja, gospodina Predraga Mijatovića, Upravni odbor Fudbalskog kluba Partizan doneo je odluku o smeni trenera prvog tima, gospodina Srđana Blagojevića.

U naredne dve utakmice, do reprezentativne pauze, ekipu će predvoditi pomoćni treneri Marko Jovanović i Đorđije Ćetković, a o daljim odlukama javnost će biti obaveštena tokom reprezentativne pauze.

Fudbalski klub Partizan se zahvaljuje gospodinu Blagojeviću na dosadašnjem radu i želi mu mnogo uspeha u nastavku karijere - napisali su crno-beli.

Navijači Partizana nisu časili ni časa, te su svoj gnev odmah iskazali putem Tvitera. Bilo je i onih šaljivih komentara, gde se poziva na povratak Aleksandra Stanojevića u klub, a opet, i Predrag Mijatović se našao na udaru većeg dela navijača crno-belih.

"Nekada je bio Srđiola", grohotom se, od muke smeju "grobari" nad sudbinom kluba iz Humske. Traži se i ozbiljno trenersko ime koje bi nasledilo Blagojevića u Partizanu.

BONUS VIDEO: