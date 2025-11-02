Slušaj vest

FK Partizan je odlučio da se rastane sa dosadašnjim trenerom Srđanom Blagojevićem.

U isto vreme, crno-beli su ekspresno pronašli rešenje, a ekipu će nakon odlaska Blagojevića predvoditi tandem Marko Jovanović - Đorđije Ćetković, potvrdio je Partizan.

- U naredne dve utakmice, do reprezentativne pauze, ekipu će predvoditi pomoćni treneri Marko Jovanović i Đorđije Ćetković, a o daljim odlukama javnost će biti obaveštena tokom reprezentativne pauze - poručili su iz Partizana.

