Fudbaleri Vest Hema pobedili su danas na svom terenu u Londonu Njukasl 3:1, u utakmici 10. kola Premijer lige, i time prekinuli svoj niz od šest uzastopnih mečeva bez trijumfa u engleskom prvenstvu.

Prednost Njukaslu doneo je Džejkob Marfi golom u četvrtom minutu, a izjednačenje Vest Hemu Lukas Paketa pogotkom u 35. minutu.

Vođstvo Vest Hemu doneo je defanzivac Njukasla Sven Botman autogolom u petom minutu nadoknade prvog poluvremena, a konačan rezultat je postavio Tomaš Souček pogotkom u osmom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Gol koji je u 69. minutu postigao vezista Vest Hema Fredi Pots poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Vest Hem, koji je ovom pobedom ujedno prekinuo i svoj niz od tri uzastopna poraza, zauzima 18. mesto na tabeli sa sedam bodova, dok se Njukasl nalazi na 13. poziciji sa 12 bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati u Londonu, Vest Hem kao domaćin protiv Barnlija, a Njukasl na gostujućem terenu protiv Brentforda.