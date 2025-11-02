SUPERLIGA SRBIJE! TSC u krizi, ponovo ostali bez pobede!
Fudbaleri Napretka su u Bačkoj Topoli uspeli da odigraju 1:1 protiv TSC-a i tako prekinu seriju od sedam poraza u svim takmičenjima.
TSC je nastavio niz vrlo loših rezultata u psoeldnje vreme. Na tri vezana poraza u Superligi i eliminaciju u Kupu (od Grafičara) nadovezao se i remi sa poslednjeplasiranim timom lige Napretkom.
Ekipa trenera Darija Kalezića je bila bolja, opasnija, konkretnija, ali sve je to bilo uzalud - nedostajala je bolja, preciznija i mirnija igra u završnici napada.
Domaći su vodili od 27. minuta lepim golom Australijanca Sarpeta Singa, a još lepšim pogotkom poravnali su gosti - strelac je bio Makedonac Nikola Bogdanovski početkom drugog dela igre.
Bio je to i jedini udarac u okvir gola gostiju danas.
Uprkos inicijativi, daleko većem posedu lopte, TSC ipak nije uspeo da dođe do drugog gola pa ostaje u donjoj polovini tabele.
Napredak ostaje na samo jednoj pobedi i tek osam osvojenih bodova u 14 utakmica.
