Slušaj vest

Fudbaleri Napretka su u Bačkoj Topoli uspeli da odigraju 1:1 protiv TSC-a i tako prekinu seriju od sedam poraza u svim takmičenjima.

TSC je nastavio niz vrlo loših rezultata u psoeldnje vreme. Na tri vezana poraza u Superligi i eliminaciju u Kupu (od Grafičara) nadovezao se i remi sa poslednjeplasiranim timom lige Napretkom.

1/6 Vidi galeriju Detalji sa utakmice Čukarički - TSC Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ekipa trenera Darija Kalezića je bila bolja, opasnija, konkretnija, ali sve je to bilo uzalud - nedostajala je bolja, preciznija i mirnija igra u završnici napada.

Domaći su vodili od 27. minuta lepim golom Australijanca Sarpeta Singa, a još lepšim pogotkom poravnali su gosti - strelac je bio Makedonac Nikola Bogdanovski početkom drugog dela igre.

Bio je to i jedini udarac u okvir gola gostiju danas.

Uprkos inicijativi, daleko većem posedu lopte, TSC ipak nije uspeo da dođe do drugog gola pa ostaje u donjoj polovini tabele.

Napredak ostaje na samo jednoj pobedi i tek osam osvojenih bodova u 14 utakmica.

BONUS VIDEO: