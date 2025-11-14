SRBIJA IPAK MOŽE NA MUNDIJAL KROZ DRUGO TAKMIČENJE: Ovo je "ludi" scenario po kome Orlovi mogu da zaigraju na Svetskom prvenstvu
Porazom od Engleske, uz pobedu Albanije u Andori, fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sve šanse da se kroz kvalifikacije nađe na Svetskom prvenstvu 2026.
Međutim, ostao je tračak nade da Orlovi kroz jedno drugo takmičenje mogu da se plasiraju na Mundijal.
Postoji, i to baš minimalna šansa da Srbija bude među četiri selekcije koje idu iz Lige nacija u plej-of.
Da bi se to desilo potrebno je da u okviru svojih kvalifikacionih grupa Rumunija, Severna Irska i Švedska budu među prve dve, a da Belgija ne bude na jednoj od prve dve pozicije u svojoj grupi.
Zašto su to baš minimalne šanse?
Tu je najrealnija opcija u grupi H u kojoj su Rumuni treći sa 10 bodova, tri boda iza BiH i pet iza Austrije.
Rumuni moraju da pobede Bosnu u gostima i San Marino kod kuće, a Bosna ne sme da pobedi Austriju u gostima.
U grupi A Nemačka i Slovačka trenutno imaju po devet bodova, a Severna Irska šest. Irci treba da pobede Slovačku u gostima i Luksemburg kod kuće, a da se nadaju da Slovačka neće iznenaditi Nemačku u gostima.
Ako se i poklope ovi rezultati, kakvo tek onda čudo treba da se desi u grupi B?
Švajcarci su prvi sa 10 bodova, tzv. Kosovo drugo sa sedam, Slovenija treća sa tri, a Švedska poslednja sa jednim bodom.
Da bi Švedska bila druga, mora da pobedi Švajcarsku u gostima i Sloveniju kod kuće. Tzv. Kosovo treba da izgubi kod kuće od Švajcarske, a da Slovenija pobedi tzv. Kosovo kod kuće. Pri tom, Šveđani moraju da nadoknade i četiri gola minusa u ukupnoj gol-razlici.
Čak i ovo čudo da se desi, kako nazvati povoljan scenario u grupi J?
Belgija je vodeća u grupi J sa 14 bodova. Bod manje ima Severna Makedonija, dok je treći Vels sa 10 bodova. Makedonci imaju utakmicu više. Belgija do kraja igra protiv dve najslabije ekipe iz grupe, Kazahstana i Lihtenštajna, pa je zaista teško očekivati da će izgubiti obe utakmice, da će Vels pobediti Lihtenštajn sa ogromnom dvocifrenom razlikom, a da će potom Vels i Severna Makedonija odigrati nerešeno. Da napomenemo da se u slučaju istog broja bodova gleda ukupna gol-razlika. Belgija ima plus 15, Makedonci plus devet, a Velšani plus tri, pa samo neverovatni rezultati dolaze u obzir.
Sve u svemu, možemo da se nadamo i maštamo, ali je u praksi teško ostvarivo da ćemo Srbiju videti na Mundijalu.