Porazom od Engleske, uz pobedu Albanije u Andori, fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sve šanse da se kroz kvalifikacije nađe na Svetskom prvenstvu 2026.

Engleska - Srbija

Međutim, ostao je tračak nade da Orlovi kroz jedno drugo takmičenje mogu da se plasiraju na Mundijal.

Postoji, i to baš minimalna šansa da Srbija bude među četiri selekcije koje idu iz Lige nacija u plej-of.

Da bi se to desilo potrebno je da u okviru svojih kvalifikacionih grupa Rumunija, Severna Irska i Švedska budu među prve dve, a da Belgija ne bude na jednoj od prve dve pozicije u svojoj grupi.

Zašto su to baš minimalne šanse?

Tu je najrealnija opcija u grupi H u kojoj su Rumuni treći sa 10 bodova, tri boda iza BiH i pet iza Austrije.

Rumuni moraju da pobede Bosnu u gostima i San Marino kod kuće, a Bosna ne sme da pobedi Austriju u gostima.





U grupi A Nemačka i Slovačka trenutno imaju po devet bodova, a Severna Irska šest. Irci treba da pobede Slovačku u gostima i Luksemburg kod kuće, a da se nadaju da Slovačka neće iznenaditi Nemačku u gostima.





Ako se i poklope ovi rezultati, kakvo tek onda čudo treba da se desi u grupi B?

Švajcarci su prvi sa 10 bodova, tzv. Kosovo drugo sa sedam, Slovenija treća sa tri, a Švedska poslednja sa jednim bodom.

Da bi Švedska bila druga, mora da pobedi Švajcarsku u gostima i Sloveniju kod kuće. Tzv. Kosovo treba da izgubi kod kuće od Švajcarske, a da Slovenija pobedi tzv. Kosovo kod kuće. Pri tom, Šveđani moraju da nadoknade i četiri gola minusa u ukupnoj gol-razlici.





Čak i ovo čudo da se desi, kako nazvati povoljan scenario u grupi J?

Belgija je vodeća u grupi J sa 14 bodova. Bod manje ima Severna Makedonija, dok je treći Vels sa 10 bodova. Makedonci imaju utakmicu više. Belgija do kraja igra protiv dve najslabije ekipe iz grupe, Kazahstana i Lihtenštajna, pa je zaista teško očekivati da će izgubiti obe utakmice, da će Vels pobediti Lihtenštajn sa ogromnom dvocifrenom razlikom, a da će potom Vels i Severna Makedonija odigrati nerešeno. Da napomenemo da se u slučaju istog broja bodova gleda ukupna gol-razlika. Belgija ima plus 15, Makedonci plus devet, a Velšani plus tri, pa samo neverovatni rezultati dolaze u obzir.





Sve u svemu, možemo da se nadamo i maštamo, ali je u praksi teško ostvarivo da ćemo Srbiju videti na Mundijalu.