Lil zabeležio šestu pobedu u francuskom šampionatu
LIGA 1
LIL U FORMI PRED ZVEZDU: Francuzi u dobrom raspoloženju stižu u Beograd!
Fudbaleri Lila u dobrom raspoloženju stižu u Beograd na megdan Crvenoj zvezdi (četvrtak, 18.45), posle šeste pobede u francuskom šampionatu,
Lil je na svom terenu savladao ekipu Anžea rezultatom 1:0.
Jedini pogodak postigao je Feliks Koreja, posle dobre asistencije Ajuba Buadija, u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Lil je četvrti na tabeli sa 20 bodova, četiri manje od vodećeg Pari Sen Žermena, dok je Anže 13. sa 10 poena.
Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia
Sa druge strane Zvezda je imala očajnu uvertiru pred ovaj meč nakon novog kiksa u domaćem prvenstvu.
