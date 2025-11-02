Slušaj vest

Fudbaleri Lila u dobrom raspoloženju stižu u Beograd na megdan Crvenoj zvezdi (četvrtak, 18.45), posle šeste pobede u francuskom šampionatu,

Lil je na svom terenu savladao ekipu Anžea rezultatom 1:0.

Jedini pogodak postigao je Feliks Koreja, posle dobre asistencije Ajuba Buadija, u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Lil  je četvrti na tabeli sa 20 bodova, četiri manje od vodećeg Pari Sen Žermena, dok je Anže 13. sa 10 poena.

 Sa druge strane Zvezda je imala očajnu uvertiru pred ovaj meč nakon novog kiksa u domaćem prvenstvu.

Fudbaleri Zvezde kod Delija Izvor: MONDO/Milutin Vujičić