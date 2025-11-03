Slušaj vest

Bila je to najbolja partija Brđana u sezoni, u trenutku kad su igre i rezultati bili ispod očekivanja, prethodno je Čukarički poražen u Pančevu od Železničara, a potom i eliminisan u Čačku od Borca u prvoj rundi Kupa Srbije.

Bila je utakmica protiv Partizana za nezaborav na Banovom brdu, ulepšana na kraju prelepim pogotkom najmlađeg na terenu, Filipa Matijaševića, koji je sa skoro 30 metara lobovao Partizanovog golmana Miloševića.

„Imao sam osećaj da ćemo odigrati dobro, bio sam siguran da nećemo izgubiti. Video sam kakva je energija pre utakmice u našem timu, zaista smo verovali da ćemo izvući nešto pozitivno iz ove utakmice. Mi kao ekipa nismo ni imali problema sa atmosferom, čak i kad smo gubili i kad su rezultati bili lošiji, sve među nama igračima je bilo na vrhunskom nivou, držali smo se zajedno. Znali smo da samo tako možemo da okrenemo situaciju u našu korist“, kazao je Matijašević, koji je potom opisao prvenac u dresu Brđana:

„Iskreno, jedva sam izdržao na terenu nekoliko poslednjih minuta. Imao sam grčeve u oba lista, naša medicinska služba mi je ukazala pomoć, a morao sam da ostanem na terenu s obzirom na to da sam u tom trenutku bio drugi bonus u ekipi. Kad sam već dobio loptu, istrčao sam koliko sam mogao, odmah sam video da je golman daleko od gola i uspeo da ga lobujem lopta je završila tamo gde treba. Bio sam presrećan“.

Na kraju, bilo je i suza u očima najmlađeg prvotimca Čukaričkog posle pogotka.

„Ne samo posle mog gola, suze su krenule već kad je Miletić pogodio, kad je postalo jasno da ćemo pobediti. Mnogo nam znači ova pobeda, verujem da smo zaslužili, odnosom prema igri. Ali, ova tri boda nam ništa neće značiti ako ne nastavimo u istom ritmu, ako ne budemo na nivou i u Kragujevcu u sledežoj utakmici“.

Filip je gol posvetio ocu Vladimiru, sportskom direktoru Čukaričkog.

„Proslava gola je bila namenjena njemu, to je neka naša interna šala koju imamo. Posle utakmice otac mi je čestitao, nije bilo neke specijalne priče. Sad se situacija malo okrenula, uglavnom je on mene peckao, sad sam već imao priliku da mu uzvratim. I nadam se da će se tako nastaviti“, nasmejao se Filip Matijašević.

Mladi vezista je postigao prvenac u dresu Čukaričkog, ali to je mogao a učini i ranije.

„Bilo je šansi, još u prvom kolu, pa u drugom, kasnije takođe… Ali, eto, lopta nije htela u gol. Drago mi je da je krenulo, želim još golova. Ali, i asistencija, to je takođe u mom opisu posla. Voleo bih pre svega da u nekom narednom meču asistiram Tediću, ako je moguće da on bude najbolji strelac lige“.

Vratio se Matijašević na ono što ekipu očekuje u narednom periodu.

„Još danas i sutra možemo da pričamo o utakmici protiv Partizana, a onda moramo da se maksimalno fokusiramo na meč protiv Radničkog u Kragujevcu. Slede nam dva gostovanja, moramo da idemo na pobedu u svakom od tih duela, uz respekt rivalima“.

Da li su posle pobede nad Partizanom porasle ambicije kluba?

„Ne razmišljamo na taj način. Idemo od utakmice do utakmice, spremamo svaku narednu. Na nama je da sada materijalizujemo pobedu protiv Partizana u duelu u Kragujevcu“, zaključio je Matijašević.