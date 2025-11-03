Slušaj vest

Njegov transfer u Crvenu zvezdu 2014. godine podigao je veliku prašinu, ponajviše zbog činjenice da je ranije nosio dres Partizana.

Upravo zato, Miloš Bosančić je od samog starta bio pod lupom navijača i praktično „dočekan na nož“, pa njegov boravak na Marakani nije imao srećan epilog.

U intervjuu za „Mozzartsport“ priznao je da, iz ove perspektive, verovatno nije ni trebalo da dođe u Zvezdu.

Miloš Bosančić Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport/Peđa Milosavljević

Podsetimo, u Ljutice Bogdana je stigao iz Južne Koreje, gde je nastupao za Gjongnam.

„Iz ekipe gde si zvezda, gde redovno primaš super pare, život je dobar, liga ti prija, dolazim u Zvezdu gde nema para, gde me svi vređaju i pitanje je šta će biti posle toga, jer imam 26 godina. Znači, ja sam mentol u tom momentu! Na silu sam došao u Zvezdu, bio je transparent navijača u fazonu „šta će nam ovaj čovek“. Ja sam tu nešto i igrao, u kakvoj smo bili situaciji nešto smo i iskrpili - rekao je Bosančić.

